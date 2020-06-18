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Виктор Таран
Виктор Таран

Политолог.


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Досрочное сложение депутатских полномочий Вакарчуком поддержали 39% "слуг народа". Это политическая пощечина "Голосу"

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175 из 372 [народных депутатов], или 47%. Перед вами результаты поименного голосования о досрочном сложении депутатских полномочий Вакарчуком.

За постановление проголосовали:

  • "Голос" – 18 из 18 (100%);
  • "Европейская солидарность" – 24 из 27 (88%);
  • "Батьківщина" – 14 из 23 (60%);
  • "Слуга народа" – 97 из 248 (39%);
  • ОПЗЖ – семь из 44 (16%).

По моему мнению, это голосование – публичное унижение и политическая пощечина, которую "слуги" дали персонально Вакарчуку и партии "Голос". Пощечина, которой они точно не заслужили, учитывая сколько раз "Голос" подголосовывал "слугам", давая критические голоса за те или иные законы.

Интересно, будет ли публичное заявление от партии "Голос", в котором она защитит право своего лидера на "самоопределение"? Заявление, где они поблагодарят ЕС и "Батьківщину" и осудят "слуг народа" и ОПЗЖ?

Или "Голос" проглотит политическую пощечину и утрется? Если промолчит и утрется, тогда "слуги" и дальше будут "их публично унижать". И Слава Вакарчук еще долго будет сидеть в стенах парламента.

Если "огрызнутся", заслужат уважение и Вакарчука быстро "отпустят" на концерты.

Выбор за ними. Наблюдаем, что они выберут.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Святослав Вакарчук, голосование, Виктор Таран, Слуга народа, партия Голос
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