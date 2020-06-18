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"Наверное, некоторые коллеги хотели пошутить". В "Голосе" прокомментировали отказ Рады лишить Вакарчука мандата

На заседании 18 июня Верховная Рада не смогла прекратить полномочия народного депутата от "Голоса", музыканта Святослава Вакарчука согласно поданному им заявлению. Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк считает, что в следующий раз парламент обязательно поддержит это решение.

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Железняк: Мне кажется, что это была дискоординация
Железняк: Мне кажется, что это была дискоординация
Фото: Alexandr Senko / Facebook

Первый заместитель председателя фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк сказал в комментарии изданию "Цензор.НЕТ" 18 июня, что парламент сможет повторно рассмотреть вопрос о досрочном прекращение полномочий нардепа Святослава Вакарчука.

На сегодняшнем заседании Верховная Рада лишила мандата народного депутата Ольгу Белькову из "Батьківщини", в то же время лишение полномочий Вакарчука поддержало только 175 депутатов при минимально необходимых 226. Когда спикер Дмитрий Разумков поставил вопрос по Вакарчуку на голосование, депутаты стали возмущенно что-то выкрикивать в зале.

"Вопрос по Святославу Вакарчуку может быть вынесен повторно много раз, – сказал Железняк. – Это было техническое решение. Мне кажется, что это была дискоординация, так как быстро все шло перед перерывом".

На вопрос, с чем он связывает такое решение нардепов, Железняк ответил: "Некоторые коллеги хотели, наверное, пошутить так".

Железняк считает, что следующий раз во время рассмотрения заявления Вакарчука "не будет проблем", и депутаты его поддержат.

Вакарчук представил партию "Голос" в мае 2019 года. На парламентских выборах, которые состоялись в июле, она набрала 5,82% голосов избирателей, что позволило ей попасть в Верховную Раду. В парламенте во фракцию "Голос" входит 20 депутатов.

11 июня 2020 года Вакарчук заявил, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении депутатского мандата. Музыкант сказал, что его основной целью было привести в парламент "новых, профессиональных, порядочных, патриотичных людей", и частично эту задачу он считает выполненной. 

Вакарчук уже второй раз уходит из Верховной Рады. В сентябре 2007 года он был избран в парламент от партии "Наша Украина – Народная самооборона", а спустя год написал заявление о сложении мандата.

Теги: Верховная Рада, Святослав Вакарчук, народные депутаты, партия Голос, Ярослав Железняк
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