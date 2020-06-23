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"Многие голосовали за нас, потому что лидером был Слава". В партии "Голос" опасаются снижения рейтинга из-за ухода Вакарчука

Рейтинги партии "Голос", лидером которой является Святослав Вакарчук, снижались с момента парламентских выборов до февраля и пошли вверх в марте, сообщила председатель партии, народный депутат Украины Кира Рудик.

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Рудик: Люди голосовали не только за Славу, они голосовали за ценности, которые он представляет
Рудик: Люди голосовали не только за Славу, они голосовали за ценности, которые он представляет
Фото: Голос / Facebook

В партии "Голос" считают, что сложение депутатских полномочий Святославом Вакарчуком негативно повлияет на ее рейтинги. Об этом "Укринформ" заявила председатель партии, народный депутат Украины Кира Рудик.

"Это абсолютно точно негативно повлияет на рейтинги "Голоса" в краткосрочной перспективе. Мы это понимаем, потому что многие люди голосовали за нас именно потому, что нашим лидером был Слава", – заявила она.

По ее словам, в дальнейшем рейтинги должны стабилизироваться.

"Я абсолютно уверена, что люди голосовали не только за Славу, они голосовали за ценности, которые он представляет, за идеи и за тот перечень людей, которых он ведет за собой. Этот перечень людей не изменился, наши ценности не изменились, и наше желание и стремление проводить изменения в стране не изменились. И если мы сможем это показать и покажем, что мы продолжаем активно работать в парламенте, я уверена, что ситуация выровняется", – сказала Рудик.

Она отметила, что рейтинги начали повышаться с момента, когда партия "Голос" заняла более активную позицию.

"Они снизились с момента парламентских выборов примерно до февраля. С марта, когда мы начали выражать свою позицию более активно, они пошли вверх. К сожалению, сейчас я ожидаю, что возможно падение, но мы видели уже тогда, что тренд шел вверх. Это значит, что мы делали все правильно. Будем продолжать делать все правильно", – заявила Рудик.

Музыкант, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в мае 2019 года представил партию "Голос". На парламентских выборах, которые состоялись в июле, она набрала 5,82% голосов избирателей, что позволило ей попасть в Верховную Раду. В парламенте во фракцию "Голос" входит 20 депутатов.

11 июня 2020 года Вакарчук заявил, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении депутатского мандата. Музыкант сказал, что его основной целью было привести в парламент "новых, профессиональных, порядочных, патриотичных людей" и частично эту задачу он считает выполненной.

На заседании 18 июня Рада лишила мандата народного депутата Ольгу Белькову из "Батьківщини", в то же время лишение полномочий Вакарчука поддержало только 175 депутатов при минимально необходимых 226. Когда спикер Дмитрий Разумков поставил вопрос по Вакарчуку на голосование, депутаты стали возмущенно что-то выкрикивать в зале. В "Голосе" предполагали, что Разумков позже вернется к этому вопросу, но в итоге фракция решила лишить Вакарчука полномочий путем применения нормы об императивном мандате.

"Это можно было сделать мирно, но Рада не проголосовала", – прокомментировала решение фракции нардеп от "Голоса" Кира Рудик.

Вакарчук уже второй раз уходит из Верховной Рады. В сентябре 2007 года он был избран в парламент от партии "Наша Украина – Народная самооборона", а спустя год написал заявление о сложении мандата.

Теги: Украина, выборы, рейтинг, Святослав Вакарчук, депутаты, Океан Ельзи, парламент, мандат, голосование, работа, партия Голос, партия, Кира Рудик
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