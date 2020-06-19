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"Своих решений я не меняю". Вакарчук объяснил, почему вышел из фракции "Голос"

Народный депутат Украины Святослав Вакарчук назвал выход из фракции "Голос" формальным и вынужденным шагом, который необходим для лишения его депутатских полномочий.

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Вакарчук: Мне жаль, что часть парламентариев оставила мне именно этот вариант. Но это уже их ответственность
Вакарчук: Мне жаль, что часть парламентариев оставила мне именно этот вариант. Но это уже их ответственность
Фото: EPA

Народный депутат Украины Святослав Вакарчук заявил в Facebook 19 июня, что его выход из фракции "Голос" – формальный шаг.

Он напомнил, что накануне Верховная Рада отказалась лишить его мандата, и поблагодарил депутатов, которые голосовали за.

"Я искренне благодарю каждого депутата, который проголосовал за. Это было проявлением уважения к моему решению. Поскольку своих решений я не меняю, то единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, – это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата", – объяснил Вакарчук.

По его словам, такой способ досрочного прекращения депутатских полномочий вынужденный.

"Мне жаль, что часть парламентариев оставила мне именно этот вариант. Но это уже их ответственность", – сказал Вакарчук.

Он еще раз повторил, что остается членом партии "Голос", и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы она развивалась и была успешной.

Вакарчук подтвердил, что вместе него в Раду попадет юрист Алина Свидерская.

https://www.facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/posts/1778145035642586

Музыкант, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в мае 2019 года представил партию "Голос". На парламентских выборах, которые состоялись в июле, она набрала 5,82% голосов избирателей, что позволило ей попасть в Верховную Раду. В парламенте во фракцию "Голос" входит 20 депутатов.

11 июня 2020 года Вакарчук заявил, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении депутатского мандата. Музыкант сказал, что его основной целью было привести в парламент "новых, профессиональных, порядочных, патриотичных людей" и частично эту задачу он считает выполненной.

На заседании 18 июня Рада лишила мандата народного депутата Ольгу Белькову из "Батьківщини", в то же время лишение полномочий Вакарчука поддержало только 175 депутатов при минимально необходимых 226. Когда спикер Дмитрий Разумков поставил вопрос по Вакарчуку на голосование, депутаты стали возмущенно что-то выкрикивать в зале. В "Голосе" предполагали, что Разумков позже вернется к этому вопросу, но в итоге фракция решила лишить Вакарчука полномочий путем применения нормы об императивном мандате.

"Это можно было сделать мирно, но Рада не проголосовала", – прокомментировала решение фракции нардеп от "Голоса" Кира Рудик.

Вакарчук уже второй раз уходит из Верховной Рады. В сентябре 2007 года он был избран в парламент от партии "Наша Украина – Народная самооборона", а спустя год написал заявление о сложении мандата.

Теги: Верховная Рада, Конституция, Святослав Вакарчук, мандат, партия Голос, императивный мандат
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