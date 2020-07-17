Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 21 июля

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура отметил, что в повестку дня внеочередного заседания парламента 21 июня планируется включить вопрос увеличения числа районов, если его не рассмотрят 17 июля.

Народные депутаты собирают подписи на проведение во вторник, 21 июля, внеочередной сессии Верховной Рады. Об этом 17 июля в Telegram сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

"Вопрос районирование тоже включили в повестку дня. На случай того, если сегодня мы не успеем его пройти. Так как оппозиционные партии постоянно затягивают и блокируют работу парламента. Просят у спикера по 30 минут перерыва", – отметил он.

Третья сессия Верховной Рады девятого созыва должна завершиться сегодня, 17 июля. Начало следующей сессии запланировано на 1 сентября.