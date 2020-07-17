Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 21 июля

Народные депутаты собирают подписи на проведение во вторник, 21 июля, внеочередной сессии Верховной Рады. Об этом 17 июля в Telegram сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.
"Вопрос районирование тоже включили в повестку дня. На случай того, если сегодня мы не успеем его пройти. Так как оппозиционные партии постоянно затягивают и блокируют работу парламента. Просят у спикера по 30 минут перерыва", – отметил он.
Третья сессия Верховной Рады девятого созыва должна завершиться сегодня, 17 июля. Начало следующей сессии запланировано на 1 сентября.