"Нацкорпус" объявил об участии в местных выборах. Представлены кандидаты в Одесский горсовет

Партия “Национальный корпус” 8 августа провела съезд в Одессе. Глава политической силы Андрей Билецкий заявил, что "Нацкорпус" будет участвовать в местных выборах, которые состоятся 25 октября этого года. Об этом сообщила пресс-служба партии.
“Местные выборы – это момент надежды, но одновременно и чрезвычайной опасности. Националисты не имеют права проиграть выборы в ключевых городах востока и юга страны. Для пятой колонны мы – опасная сила и враги, для каждого украинца мы – друзья и защитники. Надо сломать ментальные заборы и показать, что национальные силы – это "строители", что мы можем не только защитить Одессу, но и развивать ее”, – сказал Билецкий.
Кроме того, на съезде были представлены 12 кандидатов от "Национального корпуса" в Одесский горсовет:
Билецкий отметил, что партия будет участвовать в выборах и в другие местные советы в южных и восточных областях.
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.