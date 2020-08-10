"Нацкорпус" объявил об участии в местных выборах. Представлены кандидаты в Одесский горсовет

Глава партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил, что политическая сила будет баллотироваться в местные советы в южных и восточных областях Украины.

Партия “Национальный корпус” 8 августа провела съезд в Одессе. Глава политической силы Андрей Билецкий заявил, что "Нацкорпус" будет участвовать в местных выборах, которые состоятся 25 октября этого года. Об этом сообщила пресс-служба партии.

“Местные выборы – это момент надежды, но одновременно и чрезвычайной опасности. Националисты не имеют права проиграть выборы в ключевых городах востока и юга страны. Для пятой колонны мы – опасная сила и враги, для каждого украинца мы – друзья и защитники. Надо сломать ментальные заборы и показать, что национальные силы – это "строители", что мы можем не только защитить Одессу, но и развивать ее”, – сказал Билецкий.

Кроме того, на съезде были представлены 12 кандидатов от "Национального корпуса" в Одесский горсовет:

Давид Шубладзе (врач-хирург);

Валерий Начвинов (предприниматель, волонтер);

Сергей Варламов (руководитель одесского отделения “Национального корпуса”);

Сергей Братчук (военный, доброволец, журналист);

Савицкая Виктория (педагог, общественная активистка);

Яна Титаренко (эколог, общественный деятель);

Демьян Ганул (зоозащитник, предприниматель);

Александр Вельможко (юрист, журналист, спортсмен);

Артем Гудин (педагог, тренер по боксу, вице-президент Украинской федерации смешанных единоборств ММА);

Виктория Корпусова (зоозащитница, предприниматель);

Евгений Нижегородов (экономист, спортсмен);

Владимир Никитенко (предприниматель).

Билецкий отметил, что партия будет участвовать в выборах и в другие местные советы в южных и восточных областях.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.