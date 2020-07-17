"Нацкорпус" пикетировал дом представителя ОПЗЖ в Днепропетровской области Гуфмана

В партии "Национальный корпус" сообщили о подготовке “силового блока” с титушками на базе днепропетровской организации "Оппозиционной платформы – За жизнь". 16 июля активисты политсилы провели пикет возле дома руководителя областной организации ОПЗЖ Геннадия Гуфмана.

Активисты партии обвинили Гуфмана в распространении в Днепре пророссийской пропаганды и пригласили Киву в Днепр вместе “с отобранными спортсменами”. Фото: dp.informator.ua

16 июля около сотни активистов партии “Национальный корпус” провели пикет возле дома руководителя Днепропетровской областной организации "Оппозиционной платформы – За жизнь" Геннадия Гуфмана, сообщает "Информатор".

Видео партийцы опубликовали на своем YouTube-канале. Они заявили, что причина протестов – это презентация так называемого “силового блока” ОПЗЖ, которую на прошлой неделе в Днепре провели Гуфман совместно с однопартийцем нардепом Ильей Кивой. Ранее Кива уже заявлял о необходимости силового сопротивления “радикалам и националистам".

“За деньги отбирают спортсменов, чтобы совершать нападения на ветеранов войны и патриотов Украины. Мы помним 2013–2014 годы и не позволим, чтобы те события в Днепре повторились”, – подчеркнули в “Нацкорпусе”.

Активисты партии обвинили Гуфмана в распространении в Днепре пророссийской пропаганды и пригласили Киву в Днепр вместе “с отобранными спортсменами”.

ВИДЕО

Видео: Національний Корпус / YouTube

В 2019 году Гуфман баллотировался в парламент от 26 округа в Днепр, но в Раду не прошел. До этого дважды был депутатом Днепропетровского городского совета в составе Партии регионов.