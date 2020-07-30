"Нацкорпус" обратился в Минюст с требованием запретить в Украине пророссийские партии

Пророссийские политические силы являются диверсантами Российской Федерации на территории Украины, заявил глава центрального штаба "Национального корпуса" Максим Жорин.

По информации авторов обращения, СБУ и Минюст уже начали расследование о нарушении такими политическими силами статей 5 и 21 закона "О политических партиях в Украине" Фото: nationalcorps.org

Украинские патриотические организации написали в Общественный совет при Министерстве юстиции письмо с требованием снять с регистрации "Оппозиционную платформу – За жизнь" и Партию Шария, заявил 30 июня на пресс-конференции в Киеве глава центрального штаба "Национального корпуса" Максим Жорин, сообщает сайт партии.

"Служба безопасности Украины и Министерство юстиции должны уже начать процесс расследования и как следствие ликвидации кремлевских проектов. Также есть соответствующее обращение в Окружной суд. В стране сложилась критическая ситуация. Седьмой год война, которую начала РФ. Поэтому считаем чрезвычайно важным и просто обязательным процессом борьбу с пятой кремлевской колонной внутри Украины. Под ней мы понимаем пророссийские политические силы, которые действуют в Украине. Такие, как ОПЗЖ, Партия Шария и им подобные. Эти политические силы являются диверсантами Российской Федерации на территории Украины", – сказал он.

По информации авторов обращения, СБУ и Минюст уже начали расследование о нарушении такими политическими силами статей 5 и 21 закона "О политических партиях в Украине".

"От ОПЗЖ в Верховной Раде были зарегистрированы законодательные инициативы, которые нарушают как с моральной, так и с юридической точки зрения права граждан Украины. Участников Майдана предлагают приравнять с теми, кто разгонял Майдан, то есть с представителями органов внутренних дел. Приравнять в выплатах, социальных гарантиях как и для умерших участников Революции достоинства", – заявила на пресс-конференции правозащитница Ольга Касьян и добавила, что в ОПЗЖ ряд нардепов в предыдущем созыве голосовали за скандальные законы 16 января: Александр Фельдман, Нестор Шуфрич, Юлия Иоффе, Сергей Дунаев и Виталий Борт.

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