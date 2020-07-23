Активиста, участвовавшего в обливании нардепа Волошина зеленкой, отпустили на поруки

21 июля народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Волошина облили зеленкой за его слова об отсутствии суверенитета Украины. 23 июля прошел суд по избранию меры пресечения подозреваемому в нападении на нардепа Александру Погребиському.

Печерский районный суд Киева отпустил на поруки активиста и волонтера Александра Погребиського, которого обвиняют в нападении на нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Волошина. Об этом сообщает "Думская".

На заседании суда присутствовал пятый президент Украины Петр Порошенко, который предложил взять на поруки Погребиського.

17 июля Волошин с трибуны парламента заявил, что Украина находится под внешним управлением, а прошлая власть "профукала Крым".

После этого он обратился к депутатам от "Европейской солидарности" и заявил, что это изменники, которые должны сидеть в тюрьме во главе с их лидером, пятым президентом Петром Порошенко.

21 июля Волошина облили зеленкой под Верховной Радой. YouTube-канал "Наш источник сообщает" обнародовал трехминутное видео после инцидента. На нем видно, что нападавшего на нардепа задерживает полиция, в этот момент к нему подбегает Волошин и бьет кулаком в лицо.

Между сторонниками нападавшего и Волошиным завязалась перепалка. "За суверенную Украину это тебе привет", – сказал нардепу один из активистов. Он стал упрекать Волошина в том, что тот работает на Россию, нардеп в ответ уверял, что Украину продали Международному валютному фонду и американскому финансисту Джорджу Соросу.