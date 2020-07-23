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Порошенко пришел в суд брать на поруки волонтера Погребиського, подозреваемого в нападении на депутата Волошина

Народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко прибыл на заседание суда 23 июля, чтобы взять на поруки Александра Погребиського, которого подозревают в нападении на депутата Олега Волошина. Порошенко считает, что Погребиський реализовал свое конституционное право и защищал добровольцев и волонтеров.

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Действия Погребиського, по мнению Порошенко, были абсолютно адекватными
Действия Погребиського, по мнению Порошенко, были абсолютно адекватными
Фото: ЕРА

Пятый президент Украины и народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко прибыл на заседание суда 23 июля, чтобы взять на поруки задержанного волонтера Александра Погребиського, которому 22 июля вручили подозрение в нападении и угрозах депутату от ОПЗЖ Олегу Волошину. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Действия Александра в случае вопроса преступнику Волошину абсолютно адекватны. Александр – воин, патриот, ветеран АТО и абсолютно невиновный человек", – сказал Порошенко, обращаясь к суду.

По его словам, Погребиський реализовал свое конституционное право и защищает добровольцев и волонтеров от имени члена партии "Европейская солидарность".

Александр Погребиський в своем видеообращении, обнародованном телеканалом "Прямий" 22 июля, сообщил, что второй день находится в Печерском районном отделе полиции и ночевал в изоляторе временного содержания на Подоле. По его словам, ему выписали подозрение в нападении на Волошина.

"Я удивился, когда прочитал, что там написано, очень удивился, что говорится, что я на какого-то депутата нападал, угрожал ему чем-то, а на самом деле я проходил мимо этого господина, когда зеленка полилась, меня также облили зеленкой. Я увидел, что этот народный депутат подбежал к мужчине и ударил его по лицу. Я начал говорить, что так нельзя делать, что вы делаете, зачем вы бьете людей и тому подобное. Ну и меня также задержали вместе с тем мужчиной", – сообщил Погребиський в своем видеообращении.

Народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Волошина облили зеленкой под Верховной Радой 21 июля.

YouTube-канал "Наш источник сообщает" обнародовал трехминутное видео после инцидента. На нем видно, что нападавшего на нардепа задерживает полиция, в этот момент к нему подбегает Волошин и бьет кулаком в лицо.

Между сторонниками нападавшего и Волошиным завязалась перепалка. "За суверенную Украину это тебе привет", – сказал нардепу один из активистов. Он стал упрекать Волошина в том, что тот работает на Россию, нардеп в ответ уверял, что Украину продали Международному валютному фонду и американскому финансисту Джорджу Соросу.

17 июля Волошин с трибуны парламента заявил, что Украина находится под внешним управлением, а прошлая власть "профукала Крым".

После этого он обратился к депутатам от "Европейской солидарности" и заявил, что это изменники, которые должны сидеть в тюрьме во главе с их лидером, пятым президентом Петром Порошенко.

Теги: Петр Порошенко, Олег Волошин, Европейская солидарность, ОПЗЖ, Александр Погребиський
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