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Депутаты просят СБУ открыть дело против нардепа от ОПЗЖ Волошина

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что слова нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Волошина об отсутствии суверенитета Украины являются государственной изменой.

21 июля Волошина за его слова об отсутствии суверенитета Украины облили зеленкой под Верховной Радой
21 июля Волошина за его слова об отсутствии суверенитета Украины облили зеленкой под Верховной Радой
Фото: Sophia Sereda / Facebook

Группа народных депутатов из фракций "Европейская солидарность", "Голос" и "Слуга народа" обратилась к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с требованием начать уголовное производство в отношении депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Волошина, который заявил, что у Украины "нет суверенитета". Документ с подписями депутатов 21 июля опубликовала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook.

"Как и обещали, обратились к руководству СБУ с требованием возбудить дело за преступление в ВР, когда депутат отрицал суверенитет Украины – а это государственная измена", – отметила Геращенко.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3121972674557191

17 июля Волошин с трибуны парламента заявил, что Украина находится под внешним управлением, а прошлая власть "профукала Крым". 

"Кто захочет возвращаться в страну, где все попрошайничают? Кто захочет возвращаться в страну, у которой нет суверенитета? Я вчера специально не пришел на торжественное собрание [Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины], поскольку нечего отмечать, суверенитет полностью отдан под внешнее управление", – сказал Волошин.

Далее он обратился к депутатам от "Европейской солидарности" и заявил, что это изменники, которые должны сидеть в тюрьме во главе с их лидером, пятым президентом Петром Порошенко.

21 июля Волошина облили зеленкой под Верховной Радой.

Теги: Верховная Рада, Ирина Геращенко, Олег Волошин, Слуга народа, партия Голос, Европейская солидарность, ОПЗЖ
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