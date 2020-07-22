Депутаты просят СБУ открыть дело против нардепа от ОПЗЖ Волошина

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что слова нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Волошина об отсутствии суверенитета Украины являются государственной изменой.

21 июля Волошина за его слова об отсутствии суверенитета Украины облили зеленкой под Верховной Радой Фото: Sophia Sereda / Facebook

Группа народных депутатов из фракций "Европейская солидарность", "Голос" и "Слуга народа" обратилась к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с требованием начать уголовное производство в отношении депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Волошина, который заявил, что у Украины "нет суверенитета". Документ с подписями депутатов 21 июля опубликовала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook.

"Как и обещали, обратились к руководству СБУ с требованием возбудить дело за преступление в ВР, когда депутат отрицал суверенитет Украины – а это государственная измена", – отметила Геращенко.

17 июля Волошин с трибуны парламента заявил, что Украина находится под внешним управлением, а прошлая власть "профукала Крым".

"Кто захочет возвращаться в страну, где все попрошайничают? Кто захочет возвращаться в страну, у которой нет суверенитета? Я вчера специально не пришел на торжественное собрание [Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины], поскольку нечего отмечать, суверенитет полностью отдан под внешнее управление", – сказал Волошин.

Далее он обратился к депутатам от "Европейской солидарности" и заявил, что это изменники, которые должны сидеть в тюрьме во главе с их лидером, пятым президентом Петром Порошенко.

21 июля Волошина облили зеленкой под Верховной Радой.