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ПОЛИТИКА

НАБУ проверяет депутата от ОПЗЖ, который вероятно обесценил свое имущество на 8,5 млн грн

Народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Суто Мамояна подозревают в занижении стоимости своих квартир и машин. В частности, он указал в своей декларации, что приобрел два автомобиля Toyota Land Cruiser по 20 тыс. грн каждый, хотя рыночная стоимость таких машин – от 1,5 млн грн.

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Мамоян объяснил низкую стоимость своих автомобилей тем, что он якобы купил их поврежденными
Мамоян объяснил низкую стоимость своих автомобилей тем, что он якобы купил их поврежденными
Фото: radiosvoboda.org

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование в отношении народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Суто Мамояна. Об этом 27 июля сообщает Совет общественного контроля НАБУ.

Депутата подозревают в декларировании заведомо ложных сведений в декларации за 2019 год. Речь идет о возможном занижении на более 8,5 млн грн стоимости приобретенных автомобилей Toyota Land Cruiser 200, а также двух квартир в жилом комплексе "Заречный" площадью 124 м² и 125 м².

Предварительная правовая квалификация правонарушения: декларирование недостоверной информации (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).

В начале июля издание "Цензор.НЕТ" выяснило, что Мамоян приобрел две квартиры в пять раз дешевле цен застройщика. Депутат в своей декларации указал стоимость квартир по 500 тыс. грн, однако журналисты выяснили, что при 100-процентной оплате стоимость 1 м² в жилом комплексе – от 20 538 тыс. грн. По этой, минимальной цене, квартира площадью 125 м² стоит 2,56 млн грн.

Кроме того, в прошлом году Мамоян приобрел два автомобиля Toyota Land Cruiser, 2017 и 2018 годов выпуска. Согласно декларации, каждый из них обошелся нардепу в 20 тыс. грн. Однако журналисты выяснили, что самые дешевые Land Cruiser с очень серьезными повреждениями, в частности после пожара, стоят не менее 500 тыс. грн. Аналогичные автомобили на ходу – от 1,5 млн грн.

На вопрос журналистов "Радіо Свобода" о том, как ему удалось так дешево купить автомобили, нардеп ответил, что приобрел их битыми.

Теги: автомобили, декларация, НАБУ, ОПЗЖ
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