В декларации нового министра экономики Украины указана только квартира

Перед назначением на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко опубликовал декларацию. В ней не упоминается никакая собственность, кроме квартиры в Киеве.

У нового министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко нет никакой собственности, кроме квартиры. Об этом свидетельствует его декларация кандидата на должность, опубликованная 17 марта.

В документе сказано, что семья Петрашко состоит из жены и двух сыновей, а из собственности, которую необходимо внести в декларацию, у него только квартира в Киеве площадью 90 м². Министр указал, что право на недвижимость он получил осенью 2004 года.

Остальные графы, в том числе "транспортные средства", "денежные активы" и "нематериальные активы" – не заполнены.

Заместитель генерального директора агрохолдинга "Укрлендфарминг" (входит в бизнес-группу Олега Бахматюка) Игорь Петрашко назначен министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 марта.