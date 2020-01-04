Дубинский указал в декларации, что мать подарила ему два Mercedes и Land Cruiser

Общая стоимость трех автомобилей, которые мать народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского подарила ему, составляет около 2,5 млн грн.

По данным журналистов, Дубинскому и его матери принадлежат 17 автомобилей Фото: Александр Дубинский / Facebook

Бывший журналист, народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский указал в своей декларации, что в конце декабря 2019 года получил от своей матери Аллы Березовской три подарка в неденежном виде.

Речь идет об автомобилях Mercedes-Benz G 55 2009 года (1,261 млн грн), Toyota Land Cruiser 200 2013 года (1,123 млн грн) и Mercedes-Benz E 55 AMG 2003 года (346 тыс. грн).

Их общая стоимость составляет более 2,5 млн грн.

"Слідство.Інфо" отмечает, что это именно те автомобили, о которых говорилось в расследовании "Бігус.Інфо".

Скриншот: slidstvo.info

По данным журналистов, Дубинскому и его матери принадлежат 17 автомобилей, среди которых – Maserati и коллекция Mercedes, а также 24 квартиры, два дома, 70 соток земли. Общая стоимость имущества – около $2,5 млн. Политик в комментарии журналистам сказал: "Мама любит скорость!"

Дубинский утверждал, что все свои деньги он заработал законно в Украине и "вложил" в экономику Украины.