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В НАПК отрицают, что проводят проверку декларации Зеленского

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, ссылаясь на ответ Национального агентства по вопросам противодействия коррупции на его депутатское обращение, заявил, что НАПК начало проверку по поводу невнесения президентом Украины Владимиром Зеленским в декларацию расходов на поездку в Оман, которую президент совершил в январе 2020 года. В НАПК сообщили, что расходы, осуществленные в 2020 году, подлежат декларированию в 2021-м.

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НАПК не проводит проверку в отношении Зеленского из-за того, что он не внес в декларацию расходы на поездку в Оман
НАПК не проводит проверку в отношении Зеленского из-за того, что он не внес в декларацию расходы на поездку в Оман
Фото: ЕРА

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции не проводит проверку электронной декларации президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пресс-служба НАПК заявила 14 февраля. 

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, ссылаясь на ответ Нацагентства на его депутатское обращение, заявил перед этим, что НАПК начало проверку по поводу невнесения Зеленским в декларацию расходов на поездку в Оман, которую президент совершил в январе 2020 года.

Нацагентство сообщило, что направило запросы в соответствующие органы с целью истребовать документы, необходимые для проведения контроля своевременности уведомления Зеленским о существенных изменениях в имущественном состоянии.

В релизе указано, что НАПК проводит проверку ежегодных деклараций, деклараций перед увольнением и деклараций после увольнения. 

"Расходы, осуществленные субъектом декларирования в 2020 году, подлежат декларированию при следующей кампании по предоставлению ежегодных деклараций, которая будет длиться с 1 января до 1 апреля 2021 года. Сейчас до 1 апреля продолжается кампания по представлению ежегодных деклараций за 2019 год. Согласно данным Реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, президент Украины Зеленский ежегодной декларации за 2019 год еще не подал", – сообщили в НАПК. 

5 января издание "Страна" сообщило, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении. До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман.

В ОПУ 5 января проинформировали, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Зеленский прервал свою поездку в Оман в связи с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января.

В Управлении госохраны сообщили, что на командировку сотрудникам УГО, которые сопровождали президента и его семью в Оман, выделили 74,3 тыс. грн

13 февраля нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев обнародовал ответ бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана на его депутатский запрос, в котором указано, что визит Зеленского в Оман не был официальным, средства из госбюджета на него не выделялись, а во время встреч никакие документы не подписывались.

В Едином реестре электронных деклараций по состоянию на 14 февраля пока нет уведомления Зеленского о существенном изменении материального положения, которое могло быть связано с поездкой в Оман.

При этом в ч. 2 ст. 52 закона о противодействии коррупции сказано: "В случае существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования, а именно получения дохода, приобретение имущества или осуществления расхода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года, указанный субъект в десятидневный срок с момента получение дохода, приобретения имущества или осуществления расхода обязан сообщить об этом Национальное агентство. Указанная информация вносится в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и обнародуется на официальном веб-сайте Национального агентства".

Теги: Алексей Гончаренко, доходы, декларация, Владимир Зеленский, Оман, НАПК, декларирование
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