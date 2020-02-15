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К Офису президента Украины приносили валентинки с Зеленским и Путиным. Фоторепортаж

Вчера 23.23
14 февраля по случаю Дня Валентина в Киеве возле Офиса президента прошла акция с использованием валентинок. На них изображены президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин. Активисты "Национального корпуса" требовали от главы государства обнародовать информацию о его поездке в Оман, где, по данным журналистов "Схем", президент мог встречаться с российскими политиками. Участие в мероприятии приняли несколько десятков человек. Фотографии с акции опубликовали партийный сайт и агентство ЕРА.
Теги: Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, активист, президент, Оман, Национальный корпус, акция
 

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