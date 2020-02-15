Путин заявил Зеленскому о "недопустимости искажения исторической правды" о Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор 14 февраля.

Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 февраля российский президент Владимир Путин заявил о "недопустимости искажения исторической правды" о Второй мировой войне. Об этом сообщил сайт Кремля.

"В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны", – говорится в сообщении.

Также президенты обсудили ситуацию на Донбассе и выполнение Минских соглашений.

"Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц", – добавили в пресс-службе Кремля.

Офис президента Украины сообщал, что во время разговора Зеленский и Путин обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки" и обмен удерживаемыми лицами.

27 января Зеленский сказал, что Польша и польский народ первыми почувствовали на себе "преступный сговор тоталитарных режимов", что привело к началу Второй мировой войны и "позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста". В Кремле выразили несогласие с этим заявлением.