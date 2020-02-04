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Илларионов: "Не брать Ленинград", – это был выбор не Сталина и не Путина, а Гитлера и Маннергейма

Если бы лидер нацистской Германии Адольф Гитлер настоял на том, что в ходе Второй мировой войны надо брать Ленинград, он был бы взят. Финские войска Густава Маннергейма стояли у границы с СССР и тоже не шли дальше, заявил в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

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Илларионов: Гитлер говорил, что судьба войны решается не под Ленинградом, а под Москвой
Илларионов: Гитлер говорил, что судьба войны решается не под Ленинградом, а под Москвой
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В годы Второй мировой войны войска гитлеровской Германии не смогли взять Хельсинки и Ленинград не потому, что их удачно защищали, и не потому, что был приказ не сдавать, а потому что нападавший решил: "Брать не будем". Об этом в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, опубликованной на его YouTube-канале, заявил бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

"Гитлер отказался от того, чтобы взять Ленинград в сентябре 1941-го. Да, вначале войска группы "Север" подошли к Ленинграду, было несколько дней ожесточенных боев, а потом Гитлер отдал приказ и отвел основные ударные силы из-под Ленинграда, перенаправив к Москве. Когда генералы спросили его зачем, Гитлер ответил: "Судьба войны решается не под Ленинградом. Судьба войны решается под Москвой". Это был выбор Гитлера. Если бы вермахт продолжал штурмовать Ленинград, нет никаких сомнений, что Ленинград был бы взят. Вермахт в 1941 году был сильнейшей армией Европы и мира. Если бы Гитлер настоял на том, что надо брать Ленинград, увы, Ленинград был бы взят так же, как Варшава, Париж, Киев, Минск или десятки других столичных городов Европы. "Не брать Ленинград" – это был выбор не [лидера СССР Иосифа] Сталина и не [президента современной России Владимира] Путина, а [лидера нацистской Германии Адольфа] Гитлера", – подчеркнул Илларионов.

Он напомнил, что три года спустя аналогичная ситуация повторилась с Хельсинки, когда советские войска в 1944 году в очередной раз взломали оборону.

"Кстати, почему не взяли Ленинград, ведь, кроме Гитлера, был и другой участник в этой войне? Барон Густав Маннергейм даже не ставил задачу взять Ленинград. В 1941 году финские войска подошли к Ленинграду с севера и остановились строго на старой советско-финской границе, в 32 км от Ленинграда. На той самой границе, которую Сталин и Молотов назвали абсолютно небезопасной для Ленинграда. Но эта граница стала самой безопасной для Ленинграда и ленинградцев во время 900-дневной блокады. Итак, то, что Ленинград не был взят, – это выбор Гитлера и Маннергейма", – добавил Илларионов.

Илларионов: То, что Ленинград был окружен со всех сторон, а его жители обречены на голод, – это выбор Сталина. Читайте полный текст интервью

Блокада Ленинграда во время Второй мировой войны длилась 872 дня, она была полностью снята 27 января 1944 года. Блокада унесла, по разным оценкам, от 630 тыс. до 1,5 млн жизней.

Теги: СССР, Адольф Гитлер, Андрей Илларионов, Ленинград, Вторая мировая война, Хельсинки
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