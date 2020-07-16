В Николаеве сожгли машину активисту Янтарю, в разговоре с которым Зеленский сказал фразу "я не лох"

Глава николаевской организации "Национального корпуса" Денис Янтарь полагает, что сжечь его Volvo могли либо политические оппоненты, либо криминалитет. Активист стал известен после спора с президентом Владимиром Зеленским в Золотом.

В ночь на 16 июля в Николаеве неизвестные сожгли автомобиль Volvo, припаркованный на улице Малая Морская в Николаеве, сообщил департамент коммуникаций областного управления Национальной полиции.

Следователи квалифицировали инцидент по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, либо повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

Машина принадлежала главе областной организации партии "Национальный корпус" Денису Янтарю. Он заявил в Facebook, что "слабо верит" в успех полицейского расследования и будет "по-другому" искать злоумышленников.

"Такие потери – обыденность для человека с активной жизненной позицией, и я адекватно отношусь к таким вещам. А вот моменты переживания моих родных в связи с этими обстоятельствами будут дорого стоить этим уродам. Я всегда открыто высказываю позицию, открыто конфликтую и всегда отвечаю за свои поступки и слова, чего и советую другим. У меня всего два предположения, кто мог это сделать, пока абстрактно отмечу: политические оппоненты или криминалитет", – написал Янтарь.

Активист и участник войны на Донбассе Янтарь стал известен благодаря спору с президентом Владимиром Зеленским в Золотом Луганской области. 26 октября 2019 года в районе, где должно было произойти разведение сил и средств, глава государства эмоционально пообщался с добровольцами и потребовал вывезти оружие. "Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал: оружие убери", – сказал Зеленский Янтарю. Тот утверждал, что разведение войск – бессмыслица.