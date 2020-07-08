В "Нацкорпусе" заявили, что полиция не пустила добровольцев в охваченное огнем село Луганской области

Луганская полиция не пропустила волонтеров "Национального корпуса", которые везли гуманитарную помощь пострадавшим от огня, заявили в политической силе.

По данным пресс-службы "Нацкорпуса", все действия добровольцев были предварительно согласованы с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям Фото: nationalcorps.org

Полиция не пропустила волонтеров "Национального корпуса" в поселок Смоляниново в Луганской области, где продолжается пожар. Активистов, которые планировали присоединиться к тушению огня и собрали гуманитарную помощь для пострадавших, без объяснения причин заставили покинуть территорию населенного пункта, сообщили 8 июля на сайте политической партии.

По данным пресс-службы "Нацкорпуса", все действия добровольцев были предварительно согласованы с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям, но полиция заставила волонтеров развернуть машины и уехать.

"Вчера вечером к нам подошли правоохранители и намекнули, что наша помощь не нужна и все под контролем. В то же время в 50 метрах от нас горел жилой дом, и это было не единственное место возгорания", – заявил руководитель инициативной группы партии в Северодонецке Михаил Карабут.

Видео с места событий опубликовал в своем Facebook активист Владислав Кириллов.

Сейчас гуманитарная помощь, которая была собрана волонтерами "Нацкорпуса" для жителей села Смоляниново, передана в городское отделение ГСЧС. В партии также заявили о намерении разобраться в ситуации и привлечь максимальное количество волонтеров для помощи ГСЧС в борьбе с огнем в Луганской области.

Масштабный пожар в Луганской области вспыхнул днем 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Площадь пожара составляла 50 га, к утру 7 июля его локализовали, но из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °C) огонь распространился на близлежащие села – Смоляниново, Капитаново и Вороново.

По данным ГСЧС на утро 8 июля, отдельные очаги горения лесных массивов наблюдаются возле этих трех сел. Спасатели эвакуировали 30 жителей Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро", еще 30 человек отселили. В Смоляниново 23 жилых дома сгорели, а 36 повреждены огнем, в "Волчьем озере" огонь уничтожил 80 дачных домов.

В Луганской облагосадминистрации заявляли, что не могли привлечь к тушению пожаров авиацию из-за того, что боевики отказались предоставить гарантии безопасности.

По предварительным данным, озвученным президентом Владимиром Зеленским, в результате пожаров погибли пять человек.