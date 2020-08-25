Союз левых сил заявил, что идет на местные выборы

Съезд Союза левых сил принял решение участвовать в местных выборах этого года, сообщил в своем Facebook лидер этой политической силы Максим Гольдарб.
"Союз левых сил примет участие в местных выборах – такое решение позавчерашнего шестого съезда партии. Несмотря на сопротивление "зеленых слуг" и олигархической "оппозиции" (отказы в регистрации кандидатов в члены избиркомов, закрытие телеканала, искусственные проблемы от Минюста), СЛС будет идти во власть. Всей выставленной олигархами и властью армии фриков, клоунов, перебежчиков, перекрасившихся нациков, воров, порохоботов, моральных уродов СЛС противопоставит небольшой, но сплоченный отряд верных идее социального максимума для народа, умных, искренних, принципиальных, жестких и молодых, и умудренных жизнью людей", – написал он.
Гольдарб опубликовал список руководителей региональных команд:
15 июля Верховная Рада Украины назначила на 25 октября выборы депутатов местных советов, а также сельских, поселковых и городских голов.