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ПОЛИТИКА

Украинские левые партии объединились в Блок левых сил

Объединительный меморандум подписали партии "Союз левых сил", "Социалисты", "Разумная сила" и "Всеукраинский народный союз".

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В блоке заявили, что открыты для других партий и организаций, которые поддерживают левую идею
В блоке заявили, что открыты для других партий и организаций, которые поддерживают левую идею
Фото: tsn.ua

Сегодня четыре политических партии – "Союз левых сил", "Социалисты", "Разумная сила" и "Всеукраинский народный союз" – подписали объединительный меморандум и создали единую партию "Блок левых сил". Подписание прошло в информагентстве УНИАН, сообщает ТСН.

Меморандум подписали лидеры политических партий: от "Союза левых сил" Максим Гольдарб, от "Социалистов" Евгений Аноприенко, от "Разумной силы" Александр Соловьев, от "Всеукраинского народного союза" Виталий Грушевский. На выборы все четыре силы пойдут вместе с общей программой "Страна социального максимума", пишет портал со ссылкой на пресс-службу блока.

"Возглавив СЛС, я сразу же определил одной из ключевых задач объединение левых сил в Украине в одну сильную, организованную партию. И тогда, и сейчас считаю, что это одно из обязательных условий победы левой идеи в Украине", – прокомментировал создание нового объединения Максим Гольдарб.

По информации пресс-службы Блока левых сил, новая партия "сконцентрирует все силы на развитии современного социализма третьего тысячелетия, фундамент которого – повышение благосостояния украинцев, медицинского обслуживания, социальная справедливость, реализация равных прав и возможностей абсолютно для всех граждан Украины, независимо от их материального положения, социального статуса, национальности и языка общения".

Лидеры вошедших в него партий заявили, что собираются решать социальные потребности граждан, чтобы они не уезжали за границу, "где царит европейский социализм".

В Блоке заявили, что открыты для других партий и организаций, которые поддерживают левую идею.

Теги: выборы, меморандум, социализм, Александр Соловьев, Максим Гольдарб, Разумная сила, партия Социалисты, партия, Союз левых сил
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