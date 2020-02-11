НАПК распределило на финансирование парламентских партий почти 284 млн грн. Инфографика
11 февраля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции распределило представленным в Верховной Раде политическим партиям почти 284 млн грн финансирования в 2020 году. В НАПК отметили, что деньги распределялись, исходя из процента набранных на парламентских выборах голосов (пять партий), а также с учетом соблюдения гендерных квот при формировании избирательного списка (партии "Европейская солидарность" и "Голос"). Больше всего получит партия "Слуга народа", победившая на выборах, – почти 141 млн грн.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
В январе Центризбирком Украины перечислил из госбюджета 467 млн грн в качестве возмещения затрат на агитацию во время выборов пяти партиям, которые представлены в Верховной Раде. Об этом ЦИК сообщил на запрос движения "Чесно". Больше всего получила партия "Слуга народа" (114,6 млн грн), меньше всего – "Оппозиционная платформа – За жизнь" (60,3 млн).→
Центральная избирательная комиссия Украины утвердила объем расходов в сумме 95,4 млн грн для включения в запрос по бюджетной программе "Проведение выборов народных депутатов Украины", а также более 400 млн грн – по программе "Возмещение расходов политическим партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины".→
Кроме пяти политсил, которые преодолели пятипроцентный барьер на внеочередных выборах в Верховную Раду и прошли в парламент, финансирование из государственного бюджета получат Радикальная партия, "Сила и честь", Оппозиционный блок, "Украинская стратегия Гройсмана", Партия Шария и "Свобода", сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.→
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.