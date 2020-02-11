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НАПК распределило на финансирование парламентских партий почти 284 млн грн. Инфографика

11 февраля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции распределило представленным в Верховной Раде политическим партиям почти 284 млн грн финансирования в 2020 году. В НАПК отметили, что деньги распределялись, исходя из процента набранных на парламентских выборах голосов (пять партий), а также с учетом соблюдения гендерных квот при формировании избирательного списка (партии "Европейская солидарность" и "Голос"). Больше всего получит партия "Слуга народа", победившая на выборах, – почти 141 млн грн.
 
| Сегодня 22.17 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теги: Верховная Рада, НАПК, финансирование, партия
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