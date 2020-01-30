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Представленным в Раде партиям ЦИК возместил 467 млн грн затрат на выборах. Инфографика

В январе Центризбирком Украины перечислил из госбюджета 467 млн грн в качестве возмещения затрат на агитацию во время выборов пяти партиям, которые представлены в Верховной Раде. Об этом ЦИК сообщил на запрос движения "Чесно". Больше всего получила партия "Слуга народа" (114,6 млн грн), меньше всего – "Оппозиционная платформа – За жизнь" (60,3 млн).
 
| Сегодня 00.09 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теги: выборы, госбюджет, ЦИК, Чесно, Слуга народа, партия
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