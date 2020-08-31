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Кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа" стал юморист Филимонов

Юморист Олег Филимонов рассказал, что предложение пойти в мэры Одессы поступило к нему от президента Украины Владимира Зеленского.

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Предложение баллотироваться на выборах поступило Филимонову три месяца назад
Предложение баллотироваться на выборах поступило Филимонову три месяца назад
Фото: Oleg Filimonov / Facebook

Кандидатом в мэры Одессы от партии "Слуга народа" стал юморист, ведущий "Джентльмен-шоу" Олег Филимонов. Об этом он рассказал в комментарии "Радіо Свобода", видео которого опубликовано в Twitter.

Филимонов также рассказал журналистам, что выдвигаться в мэры Одессы предложил ему президент Украины Владимир Зеленский.

"Это было где-то три месяца назад, он пригласил меня в Администрацию. Я приехал с женой, мы сели, пообедали. И он мне предложил пойти в мэры. Я должен сказать, что я довольно долго думал, довольно. Но я принял решение, что я пойду", – рассказал он.

Филимонов – советский и украинский актер театра и кино, сценарист, филолог, предприниматель, педагог, телеведущий, пародист, шоумен, комик и музыкант. Также он участник команды КВН "Одесские джентльмены" и ведущий телепередач "Джентльмен-шоу", "Филимонов и компания", "Камера смеха", народный артист Украины.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября

Теги: Одесса, выборы, Слуга народа, Олег Филимонов
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