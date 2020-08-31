"Вас называли "зелеными кнопочками" и "бешеным принтером". Я горжусь этим". Зеленский выступил на съезде "Слуги народа"
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на съезде партии "Слуга народа" 31 августа, на котором объявляли кандидатов в мэры на местных выборах, видео опубликовал телеканал "112 Украина" в YouTube. Во время выступления он заявил, что эта политсила войдет в историю, а также вспомнил, как партию обвиняли в непрофессиональности кадров. "Вас называли и "зелеными кнопочками", и "бешеным принтером". Я горжусь этим. Говорили, что к власти пришли тамады, то говорили о фотографах. Все это не вспомнят никогда следующие поколения. Останутся только наши дела и наш с вами результат", – отметил президент.
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