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В центре Минска ОМОН разогнал студенческую акцию протеста. Есть задержанные

Сегодня в Минске проходит несколько акций протеста студентов, одну из них, в районе площади Победы, разогнали белорусские силовики. Правозащитный центр "Весна" сообщили о 14 задержанных, среди них есть журналисты и преподаватель.

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В минской милиции подтвердили задержание "нескольких студентов"
В минской милиции подтвердили задержание "нескольких студентов"
Фото: news.tut.by

1 сентября в столице Беларуси, Минске, на акцию протеста против результатов президентских выборов вышли студенты, их разогнал отряд милиции особого назначения (ОМОН).

По данным "Радыё Свабода", организаторами акции выступили студенты и преподаватели Белорусского национального технического университета, к ним присоединились другие вузы. В акции приняло участие несколько сотен человек. 

Колонна протестующих прошла по проспекту Независимости, а в районе площади Победы силовики начали разгонять марш, сообщило издание TUT.BY

ВИДЕО
Задержание участников студенческого протеста. Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

Правозащитный центр "Весна" проинформировал в Telegram, что ему известно минимум о 14 задержанных в Минске. Среди задержанных – двое журналистов "Еврорадио", которые транслировали студенческий протест, преподаватель Белорусского государственного университета Вадим Белевец, остальные студенты.  

TUT.BY отметило, что студенческие акции проходят и в других частях города. В частности, студенческий перформанс состоялся возле Белорусской государственной академии искусств. Около 50 человек заклеили рты черным скотчем, они держали плакаты с надписями "Гвалтам праўду не задушыш" ("Насилием правду не заглушишь"), "Молчание  знак согласия?", "Картина не может остановить пулю, но она может остановить стреляющего" и другие. Кроме того, в эти минуты колонна студентов движется по улице Козлова в сторону проспекта Независимости.

Фото: news.tut.by
Фото: news.tut.by

Пресс-секретарь минской милиции Наталья Ганусевич подтвердила TUT.BY задержание "нескольких студентов".

"Да, среди студентов есть задержанные. Но никто их не похищает, как пишут некоторые интернет-источники. Людей задерживают сотрудники милиции. Перед задержанием они представляются и объясняют причины задержания. И эти все задержания исключительно в рамках правового поля", – заявил Ганусевич.

Массовые митинги в Беларуси продолжаются с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы, и требуют провести новые выборы. 

По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов.

За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил оппозицию в попытке захвата власти.

Теги: Беларусь, выборы, протесты, Минск, ОМОН, студенты, протесты в Беларуси
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