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В Беларуси задержали члена президиума координационного совета оппозиции

Юриста Лилию Власову, которая входит в президиум координационного совета белорусской оппозиции, задержали по неизвестной причине, в ее квартире прошел обыск.

Власова входит в президиум координационного совета оппозиции
Власова входит в президиум координационного совета оппозиции
Фото: NEXTA Live / Telegram

31 августа департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля Беларуси задержал члена президиума координационного совета оппозиции, юриста Лилию Власову. Об этом сайту TUT.BY сообщил член совета Максим Знак.

Причина задержания неизвестна.

Утром 31 августа Власова была вызвана в милицию Минска по факту активного участия в несанкционированном митинге, который прошел накануне.

Днем три сотрудника ДФР в присутствии двух понятых пришли домой к юристу. Обыск продолжался около часа. Изъяты жесткий диск компьютера Власовой, ноутбук ее супруга и несколько флешек.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице демонстранты подошли ко Дворцу независимости поздравить президента Александра Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли ему "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

14 августа Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти. В президиум совета вошли семь человек: политик Мария Колесникова, писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, юристы Лилия Власова и Максим Знак, сотрудник Минского тракторного завода Сергей Дылевский, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова и уволенный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко.

Лукашенко обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти. Генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что создание и деятельность координационного совета направлены на причинение вреда национальной безопасности.

Теги: Беларусь, оппозиция, обыск, Минск, задержание, протесты в Беларуси, Лилия Власова
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