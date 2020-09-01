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"Это не финал, а жирная запятая". Судья Вовк прокомментировал решение Высшего совета правосудия

Председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил, что на Высший совет правосудия, который оставил ходатайство генерального прокурора Украины о его временном отстранении без рассмотрения, оказывалось давление.

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Вовк: ВСП объективно подошел к данному вопросу и сделал то, что должен был сделать
Вовк: ВСП объективно подошел к данному вопросу и сделал то, что должен был сделать
Фото: Павло Вовк / Facebook

Председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк считает объективным решение Высшего совета правосудия (ВСП) о возвращении без рассмотрения генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой ходатайства о временном отстранении его от исполнения обязанностей. Об этом Вовк написал в Facebook.

"Несмотря на беспрецедентное давление, ВСП объективно подошел к данному вопросу и сделал то, что должен был сделать согласно букве и духу закона: вернул ходатайство без рассмотрения, поскольку подозрение не было вручено надлежащим образом. Это не финал данной истории, но это жирная запятая, которая уже позволяет задать некоторые вопросы", – отметил Вовк.

Он пообещал выяснить, почему "молчал Верховный Суд, никак не реагируя на беспрецедентное и абсолютно незаконное давление на судебную систему". 

Вовк поблагодарил всех за поддержку и сообщил, что возвращается на свое рабочее место.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=773686960071841&id=100022916315777

17 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", Венедиктова подписала представление в ВСП об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе председателя суда Павла Вовка) 14 августа.

1 сентября ВСП рассмотрел ходатайство генпрокурора Украины, в котором была просьба временно отстранить Вовка от правосудия.

Теги: антикоррупционное бюро, расследование, Павел Вовк, Высший совет правосудия, Окружной админсуд Киева, Ирина Венедиктова
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