Венедиктова подписала представление об отстранении судей ОАСК – СМИ

По данным "Украинской правды", генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей Окружного админсуда Киева (в том числе председателя суда Павла Вовка) 14 августа.

Вовк назвал "очень хорошей новостью" информацию о том, что Венедиктова подписала ходатайство о его отстранении Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия о временном отстранении от должности председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, а также некоторых его коллег. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила "Украинская правда".

По словам собеседника издания, представление Венедиктова подписала 14 августа.

При этом генпрокурор не подписала ходатайства о разрешении на задержание и взятие под стражу Вовка и других судей ОАСК.

Вовк в Facebook заявил, что это "хорошая новость".

"Мы более чем кто-либо другой заинтересованы в том, чтобы НАБУ получило возможность доказать все их абсурдные обвинения. Чтобы они не рассказывали СМИ о том, что им кто-то мешает и что нас кто-то "покрывает". В НАБУ очень хотели, чтобы прокурор подписала представление, – прокурор подписала. Это на самом деле никак не повлияет на расследование", – утверждает он.

17 июля НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.