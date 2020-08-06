"Суд вышел за пределы полномочий". В НАБУ пожаловались на решение в деле о судьях Окружного админсуда Киева

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что Печерский райсуд Киева "фактически обязал" генпрокурора забрать у НАБУ и передать другому органу уголовное производство в отношении судей Окружного админсуда Киева.

В НАБУ намерены пожаловаться на судью Печерского райсуда Фото: nabu.gov.ua

Печерский райсуд Киева вышел за пределы своих полномочий, рассматривая дело о расследовании Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) относительно судей Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Об этом НАБУ заявило 5 августа в Facebook.

"Печерский райсуд города Киева вышел за пределы своих полномочий и 4 августа 2020 года принял решение, которым фактически обязал генпрокурора забрать у НАБУ дело по подозрению председателя и судей ОАСК, а также главы ГСА (Государственной судебной администрации. – "ГОРДОН") и передать его в другой правоохранительный орган", – говорится в сообщении.

В НАБУ назвали решение Печерского райсуда "противоречащим закону и грубо нарушающим принципы уголовного судопроизводства и нормы уголовного процессуального права".

"Во-первых, подсудность по делам, расследуемым НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура. – "ГОРДОН"), определена за Высшим антикоррупционным судом. (...) Во-вторых, закон запрещает поручать расследование, отнесенное к подследственности НАБУ, другому органу", – объяснили в бюро свою позицию.

В антикоррупционном ведомстве сообщили о подготовке жалобы на судью Печерского райсуда в Высший совет правосудия.

"А САП обжалует его решение в ВАКС", – отметили в НАБУ.

17 июля в НАБУ уведомили, что подозрение вручили председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

На 10–11 августа НАБУ вызвало судей на допрос, предупредив, что в случае очередной неявки их объявят в розыск.

11 судей Окружного админсуда Киева жаловались в Высший совет правосудия на давление со стороны правоохранителей.