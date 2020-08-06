ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Суд вышел за пределы полномочий". В НАБУ пожаловались на решение в деле о судьях Окружного админсуда Киева

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что Печерский райсуд Киева "фактически обязал" генпрокурора забрать у НАБУ и передать другому органу уголовное производство в отношении судей Окружного админсуда Киева.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В НАБУ намерены пожаловаться на судью Печерского райсуда
В НАБУ намерены пожаловаться на судью Печерского райсуда
Фото: nabu.gov.ua

Печерский райсуд Киева вышел за пределы своих полномочий, рассматривая дело о расследовании Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) относительно судей Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Об этом НАБУ заявило 5 августа в Facebook.

"Печерский райсуд города Киева вышел за пределы своих полномочий и 4 августа 2020 года принял решение, которым фактически обязал генпрокурора забрать у НАБУ дело по подозрению председателя и судей ОАСК, а также главы ГСА (Государственной судебной администрации. – "ГОРДОН") и передать его в другой правоохранительный орган", – говорится в сообщении.

В НАБУ назвали решение Печерского райсуда "противоречащим закону и грубо нарушающим принципы уголовного судопроизводства и нормы уголовного процессуального права".

"Во-первых, подсудность по делам, расследуемым НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура. – "ГОРДОН"), определена за Высшим антикоррупционным судом. (...) Во-вторых, закон запрещает поручать расследование, отнесенное к подследственности НАБУ, другому органу", – объяснили в бюро свою позицию.

В антикоррупционном ведомстве сообщили о подготовке жалобы на судью Печерского райсуда в Высший совет правосудия.

"А САП обжалует его решение в ВАКС", – отметили в НАБУ.

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/2721886674723668

17 июля в НАБУ уведомили, что подозрение вручили председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

На 10–11 августа НАБУ вызвало судей на допрос, предупредив, что в случае очередной неявки их объявят в розыск.

11 судей Окружного админсуда Киева жаловались в Высший совет правосудия на давление со стороны правоохранителей.

Теги: прокуратура, правоохранители, судьи, НАБУ, САП, суд, жалоба, ВАКС, ОАСК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Господи, что с лицом?" Подписчики не узнали Успенскую на видео
"Господи, что с лицом?" Подписчики не узнали Успенскую на видео
"Умно и стильно". Лопес в блестящей маске прогулялась с семьей в парке
"Умно и стильно". Лопес в блестящей маске прогулялась с семьей в парке
Лузина рассказала, почему на юбилее у Могилевской все гости должны были быть в белом
Лузина рассказала, почему на юбилее у Могилевской все гости должны были быть в белом
"На глазах слезы, в горле ком". Участница "Супермодели по-украински" рассталась с женихом-французом накануне свадьбы
"На глазах слезы, в горле ком". Участница "Супермодели по-украински" рассталась с женихом-французом накануне свадьбы
Козловский рассказал, зачем постит в сети провокационные фото
Козловский рассказал, зачем постит в сети провокационные фото
"Надо попробовать это дело организовать". Булитко рассказала, когда станет мамой
"Надо попробовать это дело организовать". Булитко рассказала, когда станет мамой
"Мы взрослые, нам так нельзя". Alyosha показала, как ее дети купаются в фонтане
"Мы взрослые, нам так нельзя". Alyosha показала, как ее дети купаются в фонтане
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
18-летний сын Джонни Деппа был замечен на прогулке с французской моделью
18-летний сын Джонни Деппа был замечен на прогулке с французской моделью
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что сильно заболела
Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что сильно заболела
Жижченко, лидер Onuka рассказала, на каких условиях соглашалась родить мужу ребенка
Жижченко, лидер Onuka рассказала, на каких условиях соглашалась родить мужу ребенка
  "Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
  "Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Какая же ты красивая, добрая, фея". Полякова обнародовала снимки матери
"Какая же ты красивая, добрая, фея". Полякова обнародовала снимки матери
"Мими стала мамой". Каменских поделилась трогательным роликом о своей болонке
"Мими стала мамой". Каменских поделилась трогательным роликом о своей болонке
"Холостяк" Мельник выйдет на паркет "Танцев со звездами"
"Холостяк" Мельник выйдет на паркет "Танцев со звездами"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
  "Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS