НАБУ допускает массу процессуальных нарушений в деле против судей ОАСК – экс-глава Высшего совета юстиции

Бывший глава Высшего совета юстиции Украины Владимир Колесниченко считает неправомерной публикацию записей прослушки из кабинета председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Национальное антикоррупционное бюро Украины допускает "массу процессуальных нарушений" в деле в отношении судей Окружного административного суда Киева. Такое мнение в комментарии "Українським новинам" высказал бывший судья Высшего спецсуда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, экс-глава Высшего совета юстиции Владимир Колесниченко.

Он напомнил, что в прошлом году НАБУ уже начинало уголовное производство в отношении судей ОАСК.

"Если они возбудили уголовное дело, открыли производство, выполнили в рамках уголовного процесса следственные действия… они должны были передать это дело в суд. В случае, если они не передают дело в суд, то они должны были вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, об отказе в предъявлении подозрения. Они закончили процедуру, процессуально они исчерпали себя, но делают вид, что ничего не случилось, повторно гоняют ту же самую процедуру по кругу и проводят какие-то обыски", – сказал Колесниченко.

Он также считает неправомерным публичное оглашение НАБУ деталей дела, в том числе публикацию записей прослушки.

"Это абсолютно недопустимо, потому что есть тайна досудебного расследования. Когда неправомерно обнародуются материалы дела, то за это вообще установлена уголовная ответственность.… Публикация этих материалов дает возможность одной из сторон, в первую очередь, стороне обвинения оказывать давления на общественное мнение, давить на сторону обвинения и на защиту. А с другой стороны, это облегчает в некоторой мере позицию лиц, относительно которых открыто уголовное производство, которых преследуют в уголовном порядке. У стороны защиты появляется возможность иметь в своем распоряжении ту информацию, которая должна быть обнародована после выполнения всех формальных мероприятий, в конце досудебного расследования, когда все материалы передаются непосредственно суду. Поэтому то, что сейчас происходит, – абсурд. Я по-другому это не назову", – считает Колесниченко.

По его мнению, в этом случае достоверность опубликованных записей не имеет значения.

"Я не берусь делать анализ этих пленок, достоверны они или нет – это дело специальных органов. Я говорю, исходя из позиции судьи. Вот был бы я как судья слушал это дело, я бы сначала задал прокурору вопрос, почему он не отреагировал на действия должностных лиц, которые нарушали Уголовный процессуальный кодекс, которые разглашали те материалы, которые не должны были разглашать? Для чего это было сделано? Чтобы создать картинку, сформировать общественное мнение, побудить, возможно, какие-то силы к расправе над судьями?" – спросил Колесниченко.

Кроме того, экс-глава ВСЮ считает неправомерным требование отстранить от работы судей, которые фигурируют в уголовном производстве, поскольку, по его мнению, в деле "очевидно отсутствие доказательств".

17 июля НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка.

18 июля Вовк заявил, что ему не сообщали о подозрении.