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Восьми судьям Окружного админсуда Киева не могут передать повестки на допросы в НАБУ. Подозреваемые ушли в отпуск

В Окружном административном суде Киева сообщили, что восемь судей, которых вызывают на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины, находятся в плановых ежегодных отпусках.

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Окружной административный суд Киева официально сообщил НАБУ об обстоятельствах
Окружной административный суд Киева официально сообщил НАБУ об обстоятельствах
Фото: Окружний адміністративний суд міста Києва / Facebook

Окружной административный суд Киева не может передать восьми своим судьям повестки на допросы в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), потому что они в отпусках. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба суда.

В суде отметили, что 20 июля получили от НАБУ повестки о вызовах на допросы председателя суда Павла Вовка, его заместителя Евгения Аблова, судьи-спикера ОАСК Богдана Санина и судей Игоря Качура, Алексея Огурцова, Игоря Погрибниченко, Виктора Шулежко, Владимира Келеберды.

"С целью предупреждения возможных спекуляций по этому поводу считаем необходимым сообщить, что передать повестки указанным лицам не представляется возможным в связи с пребыванием последних в плановых ежегодных отпусках в соответствии с утвержденным графиком отпусков", – заявили в суде.

Об этих обстоятельствах Окружной административный суд Киева официально сообщил НАБУ, говорится в релизе.

"В связи с этим считаем, что требования УПК относительно заблаговременного и надлежащего уведомления о вызове в данном случае соблюдены. При этом вызовы осуществлены одновременно на несколько дней подряд, что может свидетельствовать о попытке давления на судей и дальнейшем оправдании попытки применить меры обеспечения в отношении указанных судей. Более того, осуществление вызовов судей во время пребывания в очередных отпусках является нарушением конституционного права граждан на отдых", – добавили в ведомстве.

17 июля в НАБУ сообщили, что вручили подозрение Вовку, Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка.

18 июля Вовк заявил, что ему не сообщали о подозрении.

Теги: Украина, допрос, НАБУ, подозрение, судья, административный суд, суд, ОАСК, нарушение
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