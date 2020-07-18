Глава Окружного админсуда Киева: Мне никто не вручал никаких подозрений

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк опроверг сообщения Национального антикоррупционного бюро Украины об объявлении ему подозрения. По словам Вовка, он находится в отпуске.

18 июля председатель Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк заявил в Facebook, что ему не сообщали о подозрении.

17 июля в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) уведомили, что подозрение вручили Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

"Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, по завершению которого правовым путем и в порядке, предусмотренном законом, буду доказывать свою правоту. Я также хочу высказать слова поддержки судьям ОАСК, несомненно уставшим от бесконечных обысков и безосновательных обвинений, звучащих в адрес суда из уст псевдоактивистов и псевдожурналистов", – написал Вовк.

Он расценивает произошедшие в суде обыски "как очередную попытку давления на ОАСК" и на него лично.

"Но я в отставку не пойду. Это – политика. Если же говорить о праве, а не о политике, то нужно отметить, что очередные "подозрения" оглашены по тем же фактам, что и год назад. Фактам, которым уже была дана определенная оценка. По которым есть экспертизы, доказывающие фальсификацию записей. По которым нарушены все мыслимые нормы УПК (Уголовный процессуальный кодекс. – "ГОРДОН")", – заявил глава ОАСК.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 судей Окружного админсуда Киева жаловались в Высший совет правосудия на давление со стороны правоохранителей.