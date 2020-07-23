Высший совет правосудия обвинил НАБУ в информационной атаке на судей Окружного админсуда Киева

В информации, распространенной Национальным антикоррупционным бюро Украины, акцентировано внимание на совершении судьями преступления как установленном факте, сообщили в Высшем совете правосудия.

Высший совет правосудия призвал Национальное антикоррупционное бюро воздержаться от информационной атаки на главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка и других судей ведомства, которых подозревает в коррупции. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

В ведомстве считают, что НАБУ организовало информационную кампанию, которая формирует общественное мнение в поддержку определенной позиции, в частности о том, что преступление доказано.

"В информации, распространенной Национальным антикоррупционным бюро Украины, акцентировано внимание на совершении судьями преступления как установленном факте, что не соответствует презумпции невиновности", – сказано в сообщении.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 судей Окружного админсуда Киева жаловались в Высший совет правосудия на давление со стороны правоохранителей.