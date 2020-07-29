НАБУ вызывает судей Окружного админсуда на допросы

Председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка вызывают на допрос в Национальное антикоррупционное бюро на 3-е и 6 августа.

Национальное антикоррупционное бюро вызывает девятерых подозреваемых в производстве в отношении руководства Окружного админсуда города Киева. Повестки 29 июля были опубликованы на сайте НАБУ.

В рамках уголовного производства вызывают на допросы нескольких сотрудников Окружного админсуда, в частности:

председателя суда Павла Вовка – на 3-е и 6 августа;

его заместителя Евгения Аблова – на 3-е, 20-е и 25 августа;

судью-спикера Богдана Санина – на 3-е и 19 августа;

судью Алексея Огурцова – на 3 августа;

гражданина Сергея Остапца – на 3 августа;

заместителя председателя Владимира Келеберду – на 3-е и 6 августа;

судью Игоря Погрибниченко – на 3-е и 6 августа;

гражданина Николая Сироша – на 3 августа;

судью Игоря Качура – на 3-е, 4-е и 7 августа.

17 июля НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка.

18 июля Вовк заявил, что ему не сообщали о подозрении.