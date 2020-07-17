В Окружном админсуде Киева сообщили об обысках "по делам Майдана"

Журналист Юрий Бутусов писал, что руководству Окружного админсуда Киева сегодня объявили о подозрении в создании преступной группы. В ОАСК заявили, что обыски связаны с "делами Майдана".

17 июля в Окружном административном суде Киева правоохранители проводят обыск. Об этом сообщается на сайте суда.

"В Окружном административном суде проводятся следственно-оперативные мероприятия. Среди озвученных оснований – расследование "дел Майдана". В очередной раз следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела – на основании постановления Ленинского районного суда Кировограда. Начиная с 2015 года это не первая попытка дискредитации ОАСК таким образом", – сказано в заявлении.

Суд, заверили в пресс-службе, продолжает работу в штатном режиме.

"Украинской правде" в Национальном антикоррупционном бюро подтвердили факт проведения обысков, но не уточнили, в связи с каким делом проводятся следственные мероприятия. НАБУ пообещало предоставить информацию позже.

Об обысках в ОАСК сегодня сообщил журналист Юрий Бутусов. По его информации, главе Окружного административного суда Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пятерым судьям ОАСК и руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку объявили о подозрении в создании преступной организации.

По данным Бутусова, подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 судей Окружного админсуда Киева пожаловались в Высший совет правосудия на давление со стороны правоохранителей.