Окружной админсуд Киева открыл производство по делу о смене главы и членов набсовета "ПриватБанка"

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску о смене председателя и членов наблюдательного совета государственного "ПриватБанка".

Об этом 25 июня сообщила пресс-служба суда.

Истец просит суд "признать противоправной бездеятельность Национального банка Украины, которая заключается в ненаправлении в "ПриватБанк" требования о смене председателя и членов набсовета Шэрон Иски, Артема Шевалева, Арана Кляйна, Юлии Мецгер, Сергея Алексеенко, Надира Шейха, Себастьяна Шенайх-Каролата, Романа Сульжика и Ольги Томаш за несоблюдение этими лицами требований закона о безупречной деловую репутацию".

Рассматривать дела будет коллегия из трех судей по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

Кто подал иск, в сообщении не уточняется.