Окружной админсуд Киева открыл производство по делу о смене главы и членов набсовета "ПриватБанка"

Об этом 25 июня сообщила пресс-служба суда.
Истец просит суд "признать противоправной бездеятельность Национального банка Украины, которая заключается в ненаправлении в "ПриватБанк" требования о смене председателя и членов набсовета Шэрон Иски, Артема Шевалева, Арана Кляйна, Юлии Мецгер, Сергея Алексеенко, Надира Шейха, Себастьяна Шенайх-Каролата, Романа Сульжика и Ольги Томаш за несоблюдение этими лицами требований закона о безупречной деловую репутацию".
Рассматривать дела будет коллегия из трех судей по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.
Кто подал иск, в сообщении не уточняется.
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