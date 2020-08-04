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НАБУ снова вызвало на допрос судей ОАСК. В случае неявки их объявят в розыск

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что шестеро судей Окружного админсуда Киева проигнорировали вызовы на допрос уже пять раз, еще трое – шесть раз.

НАБУ вызвало на допрос судей ОАСК
НАБУ вызвало на допрос судей ОАСК
Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, его заместителя Евгения Аблова и еще семерых судей. Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

"НАБУ в очередной раз вызывает председателя Окружного админсуда Киева, его заместителя и судей этого суда на допросы, которые назначены на 10–11 августа. Все предыдущие вызовы девять служителей Фемиды, которых обоснованно подозревают в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над рядом государственных органов, проигнорировали. Шестеро подозреваемых это сделали пять раз, трое – шесть раз. Тем самым они нарушили ст. 42 Уголовного процессуального кодекса Украины, которая обязывает их прибыть к следователю по вызову", – заявили в бюро.

В сообщении говорится, что "такое поведение подозреваемых противоречит их тезисам о желании доказать свою невиновность в суде".

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/2720940538151615

"Вместо выполнения процессуальных обязанностей подозреваемые продлевают сроки пребывания в отпусках и фактически скрываются от детективов. В то же время остальные подозреваемые – двое адвокатов и председатель Госсудебной администрации – являются на вызовы и контактируют с детективами НАБУ", – сказано в сообщении.

В Twitter антикоррупционного бюро отмечается, что если указанные судьи не явятся на допросы, они будут объявлены в розыск.

17 июля в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) уведомили, что подозрение вручили Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 судей Окружного админсуда Киева жаловались в Высший совет правосудия на давление со стороны правоохранителей.

Теги: Украина, антикоррупционное бюро, судьи, НАБУ, Павел Вовк, Высший совет правосудия, Зеновий Холоднюк, Евгений Аблов, ОАСК
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