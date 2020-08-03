Дело о пленках из Окружного админсуда Киева. ВАКС избрал меру пресечения главе Госсудебной администрации

Председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, подозреваемый в злоупотреблении влиянием, отпущен под личное обязательство.

Высший антикоррупционный суд 3 августа применил к подозреваемому по делу судей Окружного админсуда Киева (ОАСК), председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщает УНН.

Холоднюка обязали прибывать по первому требованию следственных детективов НАБУ, прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в уголовном производстве, и в суд; сообщать прокурорам и суду об изменении места проживания или места работы; воздерживаться от общения с подозреваемыми, потерпевшими, свидетелями.

Мера пресечения будет действовать до 16 сентября.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения Холоднюку, а также главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти другим судьям. Им инкриминируют создание преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. В частности, Холоднюк через ОАСК пытался препятствовать назначению победителя конкурса на должность главы Госсудебной администрации, чтобы сохранить должность, считают следователи.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка. Еще в 2019 году в Генпрокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины.

В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк говорил, что записи разговоров сфальсифицированы.