Высший совет правосудия отказался отстранять председателя Окружного админсуда Киева Вовка

В ходатайстве генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой о временном отстранении председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка нет доказательств надлежащего вручения судье подозрения, отметили в Высшем совете правосудия.

1 сентября Высший совет правосудия (ВСП) рассмотрел ходатайство генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в котором была просьба временно отстранить председателя Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка. Об этом проинформировал сайт совета.

Венедиктова просила отстранить Вовка в связи с привлечением его к уголовной ответственности, отметили в ВСП.

"Высший совет правосудия принял решение вернуть без рассмотрения генеральному прокурору Венедиктовой Ирине Валентиновне ходатайство о временном отстранении от правосудия председателя Окружного административного суда города Киева Вовка Павла Вячеславовича в связи с тем, что приобщенные к ходатайству материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения судье сообщения о подозрении и, соответственно, он не получил статус подозреваемого", – говорится в сообщении.

"Интерфакс-Украина" отмечает, что решение ВСП принял единогласно – 14 голосами из 14.

17 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", Венедиктова подписала представление в ВСП об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе председателя суда Павла Вовка) 14 августа.