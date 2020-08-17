ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава Окружного суда Киева Вовк заявил, что допрос по его делу в НАБУ не состоялся

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк высказал мнение, что Национальное антикоррупционное бюро Украины не хочет заниматься делом против него, потому что "расследовать там нечего".

Вовк: Не застал в НАБУ никого, кроме журналистов
Вовк: Не застал в НАБУ никого, кроме журналистов
Фото: Павло Вовк / Facebook

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что приходил сегодня на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины, однако следователя по своему делу не застал. Об этом Вовк написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня в 8 часов утра должен был состояться допрос, ради которого они так громко и абсолютно незаконно как будто объявляли меня "в розыск". Я, как законопослушный гражданин, пришел в назначенное время, однако не застал в НАБУ никого, кроме журналистов, которым кто-то заботливо сообщил время моего прихода. Следователя на месте не оказалось. Попытки моих адвокатов созвониться и выяснить, почему он игнорирует собственное мероприятие, не увенчались успехом – следователь не брал трубку. 40 минут ожидания. И мы ушли", – сообщил глава ОАСК.

Он высказал мнение, что это дело НАБУ расследовать не собирается.

"Более того, они панически его боятся, поскольку понимают, что расследовать там нечего", – добавил Вовк.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=761519641288573&id=100022916315777

17 июля НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе председателя суда Павла Вовка) 14 августа.

Теги: допрос, НАБУ, Павел Вовк, следователь, ОАСК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Джаз для взрослых с Алексеем Коганом". В Киеве состоится камерный концерт
"Джаз для взрослых с Алексеем Коганом". В Киеве состоится камерный концерт
"Какой бардак!" Тарзан, позируя голым перед зеркалом, засветил неубранную комнату
"Какой бардак!" Тарзан, позируя голым перед зеркалом, засветил неубранную комнату
"Учит нас быть счастливыми". Ляшко показал, как играет с трехмесячным сыном. Видео
"Учит нас быть счастливыми". Ляшко показал, как играет с трехмесячным сыном. Видео
"Смотрюсь в тебя, как в зеркало..." Собчак публично призналась в любви Богомолову
"Смотрюсь в тебя, как в зеркало..." Собчак публично призналась в любви Богомолову
Лорак показала повзрослевшую дочь на яхте. Фото
Лорак показала повзрослевшую дочь на яхте. Фото
"Как в старые добрые времена". Потап и NK вышли на прогулку в центре Киева. Фото
"Как в старые добрые времена". Потап и NK вышли на прогулку в центре Киева. Фото
Мадонна отпраздновала день рождения в компании бойфренда. Фото
Мадонна отпраздновала день рождения в компании бойфренда. Фото
  Loyal Brave True. Вышел клип Агилеры на саундтрек к фильму "Мулан". Видео
  Loyal Brave True. Вышел клип Агилеры на саундтрек к фильму "Мулан". Видео
"Вот это сиськи!", "Пипец". Астафьева снялась с голой грудью. Фото
"Вот это сиськи!", "Пипец". Астафьева снялась с голой грудью. Фото
"У нее нет иммунитета". Стоун показала палату, в которой лечится от COVID-19 ее сестра
"У нее нет иммунитета". Стоун показала палату, в которой лечится от COVID-19 ее сестра
"Валя, не уходи!" Муж умершей Легкоступовой упал в обморок
"Валя, не уходи!" Муж умершей Легкоступовой упал в обморок
Подкопаева в свой день рождения позировала с букетом роз
Подкопаева в свой день рождения позировала с букетом роз
"У вас же любовь в глазах. Миритесь!" Каминская из "НеАнгелов" отправилась на отдых с экс-супругом
"У вас же любовь в глазах. Миритесь!" Каминская из "НеАнгелов" отправилась на отдых с экс-супругом
  Smile. Перри в новом клипе снялась в пижаме от украинского бренда. Видео
  Smile. Перри в новом клипе снялась в пижаме от украинского бренда. Видео
"Дома!" Тополя поделился первым семейным снимком после выписки жены и дочери из роддома
"Дома!" Тополя поделился первым семейным снимком после выписки жены и дочери из роддома
"Балерина". Беременная Tarabarova позировала на одной ноге на краю пирса. Фото
"Балерина". Беременная Tarabarova позировала на одной ноге на краю пирса. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с мужем оплачивают счета в кафе
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с мужем оплачивают счета в кафе
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на интимную связь с известными мужчинами ради выгоды
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на интимную связь с известными мужчинами ради выгоды G
"Приветствуйте Марию Тарасовну". У Тополи и Alyosha родилась дочь
"Приветствуйте Марию Тарасовну". У Тополи и Alyosha родилась дочь
Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса
Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса
"Было больнее некуда". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, как рожала младшего сына
"Было больнее некуда". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, как рожала младшего сына
Ведущий Данилевич покрестил четырехмесячного сына. Фото
Ведущий Данилевич покрестил четырехмесячного сына. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS