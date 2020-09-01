В "Слуге народа" заявили об исключении Лероса из состава фракции

"Слуга народа" объявила об исключении нардепа Гео Лероса из фракции. Это произошло после того, как Лерос упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а главу Офиса президента Андрея Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации".

До избрания в Раду Лерос (на фото) был внештатным советником президента Зеленского Фото: censor.net

Парламентская фракция "Слуга народа" приняла решение исключить из своего состава народного депутата Гео Лероса. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

"По результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины", – говорится в сообщении.

Для окончательного исключения Лероса из фракции, согласно регламенту, соответствующее сообщение на пленарном заседании парламента должен сделать глава Рады Дмитрий Разумков по представлению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

О своем возможном исключении из фракции 1 сентября написал сам Лерос. Он сообщил, что нардепы собирают голоса за соответствующее решение. Нардеп уверен, что такое распоряжение Арахамии дал президент Украины Владимир Зеленский.

На заседании Верховной Рады 1 сентября Лерос упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

"Господин президент, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, потеряли шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха", – заявил Лерос.

Часть парламентариев встретила выступление Лероса аплодисментами. Руководство фракции "Слуга народа" – лидер фракции Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко – после заявления Лероса подошли к спикеру Дмитрию Разумкову и потребовали предоставить им слово. Разумков ответил, что это не предусмотрено регламентом, поскольку представитель фракции уже выступал до этого.

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником президента Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности, руководителя Офиса президента Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника.

В мае Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он. Президент Владимир Зеленский заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

В ночь на 29 августа в Киеве сгорел автомобиль Mercedes, который принадлежит Леросу. Депутат убежден, что это был поджог.