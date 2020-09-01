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"Слуги народа" собирают голоса за исключение Лероса из фракции после критики Зеленского и Ермака

Народный депутат Украины Гео Лерос уверен, что распоряжение на сбор подписей дал руководителю фракции "Слуга народа" Давид Арахамия президент Украины Владимир Зеленский.

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Лерос раскритиковал Зеленского и Ермака
Лерос раскритиковал Зеленского и Ермака
Фото: Geo Leros / Facebook

В пропрезидентской фракции "Слуга народа" собирают голоса за исключение из нее народного депутата Украины Гео Лероса после его критики президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом написал в Facebook сам Лерос 1 cентября. 

Нардеп уверен, что распоряжение на это дал руководителю фракции Давиду Арахамии президент Украины Владимир Зеленский. 

"Все, что я сказал (в критике Зеленского и Ермака Лерос сказал, что президент Украины возглавил людей из клана экс-президента Украины Виктора Януковича. – "ГОРДОН"), – чистая правда, которая известна каждому народному депутату, журналисту, чиновнику, милиционеру, бизнесмену, общественному активисту и всем, кто хоть как-то за последний год пересекался с властью", – написал нардеп.

https://www.facebook.com/geo.ya.1/posts/3245723285464778

Другой нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько, подтвердила, что во фракции собирают голоса за исключение Лероса из фракции.

https://www.facebook.com/lisa.yasko1/posts/10164277000290512

"Официально заявляю, что я воздержалась. Несмотря на то, что не всегда согласна с Гео, я не хочу и не буду занимать позицию против Гео Лероса", – написала она.

Сейчас собрано уже более 70% необходимых голосов, сказала изданию LB.ua нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Я видела такие подписные листы и видела в своей группе в том числе. Я подошла к руководителю фракции, спросила, действительно ли это подписные листы, которое выдает руководство фракции. Он подтвердил: действительно, это подписные листы. Говорят, что сейчас речь идет о 70% фракции", – отметила Верещук.

По ее мнению, причиной такого решения стало заявление Лероса с критикой президента Украины.

На заседании Верховной Рады 1 сентября Лерос упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

"Господин президент, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, потеряли шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха", – заявил Лерос.

Часть парламентариев встретила выступление Лероса аплодисментами. Руководство фракции "Слуга народа" – лидер фракции Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко – после заявления Лероса подошли к спикеру Дмитрию Разумкову и потребовали предоставить им слово. Разумков ответил, что это не предусмотрено регламентом, поскольку представитель фракции уже выступал до этого.

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником президента Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности, руководителя Офиса президента Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника.

В мае Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он. Президент Владимир Зеленский заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

В ночь на 29 августа в Киеве сгорел автомобиль Mercedes, который принадлежит Леросу. Депутат убежден, что это был поджог.

Теги: Верховная Рада, депутаты, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, Гео Лерос, Слуга народа, Давид Арахамия, Елизавета Ясько
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