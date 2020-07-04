Лерос о досрочных выборах в Раду: Сомневаюсь. Но Офис президента иногда делает крайне нелогичные вещи

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос считает, что в случае объявления досрочных выборов в Верховную Раду пропрезидентская фракция может уменьшиться.

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос считает маловероятным объявление досрочных выборов в Верховную Раду. Об этом он заявил в интервью "Фактам".

"Сомневаюсь, что [президент Украины Владимир Зеленский] пойдет на это. К тому же, если посмотреть на табло голосования, у нас перманентно есть 150 депутатов, готовых поддержать любую инициативу, даже лоббистскую. В будущем новом составе Рады такое количество уже вряд ли найдется. В общем, я сомневаюсь в логике роспуска парламента. Но иногда Офис президента делает крайне нелогичные вещи", – сказал депутат.

Лерос считает "большим вопросом" персональный состав следующего парламента. "Мы шли в парламент с лозунгом о новых лицах, а теперь часть этих новых лиц не справляется с миссией. Значит, надо набрать другие новые лица, которые потом тоже не справятся? У людей возникнет логичный вопрос: зачем голосовать за новых "слуг народа", если есть другие партии и опытные политики?" – спросил он.

Лерос до избрания в парламент по списку "Слуги народа" был режиссером, арт-куратором.

В конце марта текущего года Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат Андрея Ермака Денис якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности через своего родственника в ОПУ. Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников. Сейчас уголовные производства в связи с этим скандалом открыты и против Лероса, и против Андрея и Дениса Ермаков.

В политической среде в последние недели циркулируют слухи, что президент Зеленский готов распустить парламент и провести внеочередные парламентские выборы вместе с местными в октябре 2020 года. Официально эта информация не подтверждалась.