"Вы, подонки, меня не остановите". Лерос отреагировал на исключение из фракции "Слуга народа"

Фракция "Слуга народа" 1 сентября объявила, что приняла решение исключить нардепа Гео Лероса из своего состава. В ответ он назвал членов фракции подонками и заявил, что будет бороться "с режимом в судах, парламенте, на улицах, на Востоке и Западе".

Народный депутат Гео Лерос в Faceook отреагировал на то, что фракция "Слуга народа" приняла решение исключить его из своего состава.

"Скажу только: вы можете открывать сколько угодно дел на меня, поджигать мое имущество, но вы, подонки, меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом в судах, парламенте, на улицах, на Востоке и Западе. Я буду среди миллиона людей, которые рано или поздно выйдут на улицу и скажут вам "нет", – написал он.

Фракция "Слуга народа" 1 сентября объявила, что приняла решение исключить Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Верховной Рады 1 сентября он упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а главу Офиса президента Андрея Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

"Господин президент, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, потеряли шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха", – заявил Лерос.

Часть парламентариев встретила выступление Лероса аплодисментами. Руководство фракции "Слуга народа" – лидер фракции Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко – после заявления Лероса подошли к спикеру Дмитрию Разумкову и потребовали предоставить им слово. Разумков ответил, что это не предусмотрено регламентом, поскольку представитель фракции уже выступал до этого.

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником президента Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности, руководителя Офиса президента Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника.

В мае Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он. Президент Владимир Зеленский заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

В ночь на 29 августа в Киеве сгорел автомобиль Mercedes, который принадлежит Леросу. Депутат убежден, что это был поджог.