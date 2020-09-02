В МИД Украины назвали "бредом" заявление Лаврова об "украинских экстремистах" в Беларуси

Комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об "украинских экстремистах" в Беларуси, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил о пословице: "вор кричит "Держите вора".

Кулеба: Попытки России представить своих зеленых человечков в Беларуси как украинских экстремистов – это дешевый и проигрышный трюк Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о находящихся в Беларуси "экстремистах" из Украины являются "бредом". Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 2 сентября в Facebook.

"Не хочется даже комментировать этот бред. Но в рамках борьбы с российской дезинформацией четко буквально пять тезисов по теме. Первое. 200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине является плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову", – написал он.

Украинский дипломат также подчеркнул, что "Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси".

"Россия, наоборот, заявляет, что уже направила некоторых своих "специалистов" в Беларуси и готова направить их еще больше. Попытки России представить своих зеленых человечков в Беларуси как украинских экстремистов – это дешевый и проигрышный трюк. И главное: воистину, как говорит пословица: "Вор кричит "Держите вора"", – объяснил Кулеба.

Об "украинских экстремистах" в Беларуси Лавров заявил 2 сентября во время встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Российский дипломат утверждает, что речь идет о представителях организаций "Трезубец Степана Бандеры", "С14", "Национальный корпус" и "Правый сектор", которые якобы "активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси".

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.