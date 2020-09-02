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Квасьневский: Для Путина окончание эпохи Лукашенко было бы приемлемым, Лукашенко – не его герой

Экс-президент Польши Александр Квасьневский считает, что президент РФ Владимир Путин не против замены Александра Лукашенко другим пророссийским политиком на должности президента Беларуси.

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Путин и Лукашенко провели пять телефонных разговоров за месяц
Путин и Лукашенко провели пять телефонных разговоров за месяц
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин не будет использовать военных для защиты президента Беларуси Александра Лукашенко. Такое мнение бывший президент Польши Александр Квасьневский выразил "Русской службе Би-би-си" в интервью, которое было опубликовано 2 сентября.

"Военный метод – не лучшее решение. Для него лучшим решением и лучшим сценарием была бы – но не под воздействием протестов, конечно – стабилизация ситуации и замена Лукашенко. Лукашенко – не его герой, он – не лучший друг Путина", – сказал польский политик.

Он считает, что "для Путина окончание эпохи Лукашенко было бы приемлемым, если бы нашелся кто-то, кто заменил Лукашенко, и этот кто-то был бы довольно пророссийским, кому Путин бы доверял".

"Затем этот новый лидер Беларуси, конечно, попытался бы найти компромисс с оппозицией. И рассмотрел реформы, о которых говорил Лукашенко в одном из своих выступлений: новая конституция, изменения в конституции, а затем новые президентские, парламентские и местные выборы", – объяснил Квасьневский.

Он также не исключил, что Путин может использовать силовую составляющую для влияния на ситуацию в Беларуси.

"Я не верю в реалистичность этого сценария сейчас, но мы должны понимать, что Россия и Беларусь связаны многими соглашениями, и даже с юридической точки зрения такая поддержка правоохранительных органов вполне возможна. Я не знаком с этими соглашениями, не читал их внимательно. Но я думаю, что даже с юридической точки зрения это не самый желанный сценарий для Путина. Но если будет нужно, он, конечно, сможет это сделать", – отметил Квасьневский.

27 августа Путин заявил, что Россия по просьбе Лукашенко сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям.

31 августа пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что резерв российских силовиков направят в Беларусь только в случае крайней ситуации, если "экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации".

30 августа Путин и Лукашенко провели пятый телефонный разговор за месяц, во время которого обсудили "укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям", а также договорились о встрече во время визита белорусского президента в Москву. До этого лидеры двух стран разговаривали 7-го15-го16-го и 24 августа. В основном они обсуждали митинги, которые вспыхнули в Беларуси после президентских выборов.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, Александр Квасьневский, протесты в Беларуси
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