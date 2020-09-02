Квасьневский: Для Путина окончание эпохи Лукашенко было бы приемлемым, Лукашенко – не его герой

Экс-президент Польши Александр Квасьневский считает, что президент РФ Владимир Путин не против замены Александра Лукашенко другим пророссийским политиком на должности президента Беларуси.

Президент России Владимир Путин не будет использовать военных для защиты президента Беларуси Александра Лукашенко. Такое мнение бывший президент Польши Александр Квасьневский выразил "Русской службе Би-би-си" в интервью, которое было опубликовано 2 сентября.

"Военный метод – не лучшее решение. Для него лучшим решением и лучшим сценарием была бы – но не под воздействием протестов, конечно – стабилизация ситуации и замена Лукашенко. Лукашенко – не его герой, он – не лучший друг Путина", – сказал польский политик.

Он считает, что "для Путина окончание эпохи Лукашенко было бы приемлемым, если бы нашелся кто-то, кто заменил Лукашенко, и этот кто-то был бы довольно пророссийским, кому Путин бы доверял".

"Затем этот новый лидер Беларуси, конечно, попытался бы найти компромисс с оппозицией. И рассмотрел реформы, о которых говорил Лукашенко в одном из своих выступлений: новая конституция, изменения в конституции, а затем новые президентские, парламентские и местные выборы", – объяснил Квасьневский.

Он также не исключил, что Путин может использовать силовую составляющую для влияния на ситуацию в Беларуси.

"Я не верю в реалистичность этого сценария сейчас, но мы должны понимать, что Россия и Беларусь связаны многими соглашениями, и даже с юридической точки зрения такая поддержка правоохранительных органов вполне возможна. Я не знаком с этими соглашениями, не читал их внимательно. Но я думаю, что даже с юридической точки зрения это не самый желанный сценарий для Путина. Но если будет нужно, он, конечно, сможет это сделать", – отметил Квасьневский.

27 августа Путин заявил, что Россия по просьбе Лукашенко сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям.

31 августа пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что резерв российских силовиков направят в Беларусь только в случае крайней ситуации, если "экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации".

30 августа Путин и Лукашенко провели пятый телефонный разговор за месяц, во время которого обсудили "укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям", а также договорились о встрече во время визита белорусского президента в Москву. До этого лидеры двух стран разговаривали 7-го, 15-го, 16-го и 24 августа. В основном они обсуждали митинги, которые вспыхнули в Беларуси после президентских выборов.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.