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"Страх чрезвычайно сильный". Квасьневский объяснил, чего боится Путин

Президент России Владимир Путин считает, что его стране больше подходит авторитарная система, а не демократия западного образца, отметил экс-президент Польши Александр Квасьневский.

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Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в четыре года
Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в четыре года
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин боится появления в стране гражданского общества. Такое мнение бывший президент Польши Александр Квасьневский выразил "Русской службе Би-би-си" в интервью, которое было опубликовано 2 сентября.

"Главный страх, связанный с украинской и белорусской ситуацией сегодня, что они становятся примерами на постсоветском пространстве того, что все может быть иначе. Путин лично мне объяснял, что в России не может быть гражданского общества западного типа, поскольку у России нет традиций. Да-да, во время наших переговоров [Путин так и говорил]. А я ему отвечал: "Слушайте, если не начать этот процесс, то у вас и традиции не появятся", – сказал польский политик.

По его словам, у Путина "была абсолютная убежденность, что, исходя из масштабов страны, ее истории, культуры и так далее, Россия не готова к гражданскому обществу и всем его процедурам, и авторитарная, иерархическая система гораздо больше подходит России".

"Украина – первый пример, когда ситуация может быть другой. И если сегодня Беларусь скажет: "Смотрите, у нас могут быть свободные выборы, у нас могут быть различные политические партии, различные кандидаты, у нас свободные и честные процедуры", это может по-настоящему пугать Путина", – объяснил Квасьневский.

Он считает, что "этот страх чрезвычайно сильный, потому что для Путина организация гражданского общества и демократических процедур – проблема".

"Когда он у власти – это невозможно. С его сменщиком – возможно, но не с ним", – подчеркнул Квасьневский.

27 августа Путин заявил, что Россия по просьбе Лукашенко сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям.

31 августа пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что резерв российских силовиков направят в Беларусь только в случае крайней ситуации, если "экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации".

30 августа Путин и Лукашенко провели пятый телефонный разговор за месяц, во время которого обсудили "укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям", а также договорились о встрече во время визита белорусского президента в Москву. До этого лидеры двух стран разговаривали 7-го15-го16-го и 24 августа. В основном они обсуждали митинги, которые вспыхнули в Беларуси после президентских выборов.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, демократия, Александр Квасьневский, авторитаризм
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