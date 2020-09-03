ГОРДОН
 
 
МИР

Госсекретарь Помпео потребовал от Беларуси освободить гражданина США Шклярова

В ходе протестов в Беларуси был задержан американский гражданин Виталий Шкляров. Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал немедленно его освободить.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Помпео: Мы требуем немедленного прекращения насилия и освобождения всех несправедливо задержанных
Помпео: Мы требуем немедленного прекращения насилия и освобождения всех несправедливо задержанных
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты Америки требуют от нынешних властей Беларуси освободить политического заключенного, известного политконсультанта Виталия Шклярова. Об этом на брифинге заявил госсекретарь США Майкл Помпео, текстовая версия его выступления опубликована 2 сентября на сайте Госдепа.

Он подчеркнул, что Штаты продолжают внимательно следить за ситуацией в Беларуси. Помпео напомнил, что на прошлой неделе туда прибыл его заместитель госсекретаря Стивен Биган.

"Белорусы заслуживают право выбирать своих лидеров путем действительно свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением. Мы требуем немедленного прекращения насилия в отношении них и освобождения всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова", – подчеркнул Помпео.

Он добавил, что США тесно координируют свои действия со своими трансатлантическими партнерами и вместе рассматривают "серьезные адресные санкции в отношении всех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям".

Шклярова задержали 29 июля в Беларуси, где после президентских выборов продолжаются протесты против действующего главы государства Александра Лукашенко. Шклярова обвинили в консультировании администраторов групп в соцсетях, объединенных названием "Страна для жизни" (так называется видеоблог белоруса Сергея Тихановского, которого не допустили к участию в выборах президента Беларуси), и попытках мобилизовать протестный электорат. Задержанный до сих пор находится под стражей.

Шкляров женат на сотруднице Госдепартамента США. Он работал над президентской кампанией кандидата в президенты США Берни Сандерса в 2016 году. Кроме того, он был волонтером в штабе кампании по переизбранию президента Барака Обамы в 2012 году.

Журналист BuzzFeed Кристофер Миллер опубликовал 17 августа в Twitter открытое письмо Шклярова, в котором тот рассказал о пытках, психологическом давлении и унижении по отношению к нему и другим людям в минском СИЗО. 

На прошлой неделе в ходе специального заседания постоянного совета ОБСЕ заместитель Государственного секретаря США Стивен Биган призвал белорусские власти освободить Шклярова.

1 сентября Шкляров из СИЗО передал изданию НВ еще одно письмо, в котором рассказал о том, что пытки в отношении него усилились.

Комментируя протесты в Беларуси, президент Украины Владимир Зеленский сказал: "Хочется, чтобы не было смертей, хочется, чтобы не было пострадавших. Нужно, чтобы власть находила диалог со своим обществом. Пока то, что мы видим, – сложная, нестабильная, серьезная ситуация. Я бы советовал сейчас украинцам воздержаться от поездки в Беларусь".

Теги: США, Беларусь, СИЗО, Госдепартамент США, Майк Помпео, Виталий Шкляров, Стивен Биган
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сын Шурова исполнил под гитару хит Hotel California. Видео
Сын Шурова исполнил под гитару хит Hotel California. Видео
"Эллочка-людоедка", "Девушка с трассы", "Ночная жрица". Maruv показала, как выглядит дома
"Эллочка-людоедка", "Девушка с трассы", "Ночная жрица". Maruv показала, как выглядит дома
Паперная назвала причину, благодаря которой ей удалось похудеть. Сумская заявила, что ей это не подходит
Паперная назвала причину, благодаря которой ей удалось похудеть. Сумская заявила, что ей это не подходит
Верещук в образе Мэри Поппинс парила в центре Киева над мостом. Видео
Верещук в образе Мэри Поппинс парила в центре Киева над мостом. Видео
"Я сказал, что у меня есть хорошая подружка". Остапчук признался, что долго готовил дочь к знакомству с новой пассией
"Я сказал, что у меня есть хорошая подружка". Остапчук признался, что долго готовил дочь к знакомству с новой пассией
"Вспомнила, что в этом году 35". Цибульская анонсировала выход первого альбома
"Вспомнила, что в этом году 35". Цибульская анонсировала выход первого альбома
Дочь Успенской показала свой автопортрет с крестом вместо головы
Дочь Успенской показала свой автопортрет с крестом вместо головы
"Мы на карантине, а Москва в гостях". Приходько возмутилась концертами Гребенщикова в Киеве
"Мы на карантине, а Москва в гостях". Приходько возмутилась концертами Гребенщикова в Киеве
  Dreams. Французы Telepopmusik в клипе показали архивные кадры Припяти. Видео
  Dreams. Французы Telepopmusik в клипе показали архивные кадры Припяти. Видео
"С голоду пропасть не даст". 52-летний Фадеев показал 73-летнюю мать
"С голоду пропасть не даст". 52-летний Фадеев показал 73-летнюю мать
Беременная Джиджи Хадид засветила живот в бэкстейдж-роликах
Беременная Джиджи Хадид засветила живот в бэкстейдж-роликах
"Срач из-за груди Литвиновой". Подписчики режиссера обсудили ее бюст
"Срач из-за груди Литвиновой". Подписчики режиссера обсудили ее бюст
"Мне карантин пошел на пользу". 70-летний Паперный похудел на 12 килограммов
"Мне карантин пошел на пользу". 70-летний Паперный похудел на 12 килограммов
"Если вы считаете, что с ней все в порядке, я не знаю, что откроет вам глаза". Фаны Спирс обсуждают ее странное видео
"Если вы считаете, что с ней все в порядке, я не знаю, что откроет вам глаза". Фаны Спирс обсуждают ее странное видео
"Повезло, что машина не упала с моста". Комаров стал случайным свидетелем ДТП. Фото
"Повезло, что машина не упала с моста". Комаров стал случайным свидетелем ДТП. Фото
Полякова и alyona alyona митингуют под Кабмином против запрета на концерты
Полякова и alyona alyona митингуют под Кабмином против запрета на концерты
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
"Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео
"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS