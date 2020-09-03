Госсекретарь Помпео потребовал от Беларуси освободить гражданина США Шклярова

Соединенные Штаты Америки требуют от нынешних властей Беларуси освободить политического заключенного, известного политконсультанта Виталия Шклярова. Об этом на брифинге заявил госсекретарь США Майкл Помпео, текстовая версия его выступления опубликована 2 сентября на сайте Госдепа.
Он подчеркнул, что Штаты продолжают внимательно следить за ситуацией в Беларуси. Помпео напомнил, что на прошлой неделе туда прибыл его заместитель госсекретаря Стивен Биган.
"Белорусы заслуживают право выбирать своих лидеров путем действительно свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением. Мы требуем немедленного прекращения насилия в отношении них и освобождения всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова", – подчеркнул Помпео.
Он добавил, что США тесно координируют свои действия со своими трансатлантическими партнерами и вместе рассматривают "серьезные адресные санкции в отношении всех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям".
Шклярова задержали 29 июля в Беларуси, где после президентских выборов продолжаются протесты против действующего главы государства Александра Лукашенко. Шклярова обвинили в консультировании администраторов групп в соцсетях, объединенных названием "Страна для жизни" (так называется видеоблог белоруса Сергея Тихановского, которого не допустили к участию в выборах президента Беларуси), и попытках мобилизовать протестный электорат. Задержанный до сих пор находится под стражей.
Шкляров женат на сотруднице Госдепартамента США. Он работал над президентской кампанией кандидата в президенты США Берни Сандерса в 2016 году. Кроме того, он был волонтером в штабе кампании по переизбранию президента Барака Обамы в 2012 году.
Журналист BuzzFeed Кристофер Миллер опубликовал 17 августа в Twitter открытое письмо Шклярова, в котором тот рассказал о пытках, психологическом давлении и унижении по отношению к нему и другим людям в минском СИЗО.
На прошлой неделе в ходе специального заседания постоянного совета ОБСЕ заместитель Государственного секретаря США Стивен Биган призвал белорусские власти освободить Шклярова.
1 сентября Шкляров из СИЗО передал изданию НВ еще одно письмо, в котором рассказал о том, что пытки в отношении него усилились.
Комментируя протесты в Беларуси, президент Украины Владимир Зеленский сказал: "Хочется, чтобы не было смертей, хочется, чтобы не было пострадавших. Нужно, чтобы власть находила диалог со своим обществом. Пока то, что мы видим, – сложная, нестабильная, серьезная ситуация. Я бы советовал сейчас украинцам воздержаться от поездки в Беларусь".